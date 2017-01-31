Праправнучка Пушкина делегировала на Дни памяти поэта в «Михайловское» известных исполнителей

Немецкое Пушкинское общество примет участие в Днях памяти поэта в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в псковские пушкинские места общество на этот раз делегировало известных в Германии и мире исполнителей - актера Бернта Хана и пианистку Шейлу Арнольд.

Берта Хана по работе в кино лучше прочих знает именно немецкая публика (достаточно назвать, например, фильмы «Ангел», «Двенадцать танго, или Прощай, Буэнос-Айрес», или почти полуторачасовую документальную ленту «Was bleibt sind wir» - «Что нам остается?», где актеры играют сами себя, а Берт Хан выступает в роли повествователя). А вот Шейла Арнольд, немецкая пианистка южно-индийского происхождения, известна как в Европе, так и на Ближнем и Дальнем Востоке, в США, где сольно или в содружестве с различными оркестрами и ансамблями давала концерты не только на современных концертных роялях, но и на клавишных инструментах пушкинского и допушкинского времени. В круг профессиональных интересов пианистки наряду с традиционным классическим фортепианным репертуаром входит музыка барокко, ранняя классика.

В Дни памяти Пушкина, а точнее, 9 февраля, в четверг, немецкие исполнители дадут в Научно-культурном центре музея-заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) литературно-музыкальный вечер «Поэт и власть». В его программу включены стихи А. С. Пушкина и фортепианные пьесы русских и европейских классиков, как то - М. И. Глинки, М. Шимановской, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Листа, П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева. Вход на вечер, который начнется в 19.00, свободный для всех желающих.

уточнили все детали участия общества в Днях памяти Пушкина и в Пушкинском празднике поэзии в нынешнем году. В музее напомнили, что Пушкинский Заповедник давно и плодотворно сотрудничает с Немецким Пушкинским обществом, председателем которого является Клотильда фон Ринтелен - праправнучка Пушкина и правнучка Александра II. Последний по времени визит представителей общества в «Михайловское» состоялся в конце августа 2016 года; именно тогда гости из Германии и руководство музея-заповедника ии в Пушкинском празднике поэзии в нынешнем году.

Напомним, что в нынешнем феврале исполняется 180 лет со дня гибели поэта.

Источник: Псковская Лента Новостей