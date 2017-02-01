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«Приглашение к чаю» от воспитанников студии при Большом театре России прозвучит в «Михайловском»

01.02.2017 14:02 ПЛН, Псков

Вокалисты из молодежной студии Государственного академического Большого театра России везут в псковское «Михайловское» свое «Приглашение к чаю». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это полуторачасовая музыкальная программа, построенная по образцу домашнего праздника в деревенской дворянской усадьбе пушкинского времени. В основу сценарного плана легла бесхитростная история влюбленности двух молодых людей, а музыкальная его основа - классические романсы композиторов XIX века, в том числе и в первую очередь - на стихи Пушкина.
 
В представлении, которое пройдет в рамках Дней памяти Пушкина, участвуют замечательные молодые голоса. Это сопрано, победительница музыкальных конкурсов, среди которых «Новые имена» и «Романсиада», лауреат молодежной национальной премии «Триумф» Анастасия Белукова и тенор Юрий Ростоцкий - лауреат ряда международных конкурсов, в том числе конкурса вокалистов Bella voce, конкурса молодых оперных певцов Klaudia Taev, конкурса Елены Образцовой. Роль отца семейства исполнит Илья Вашерук (баритон). Вход на «Приглашение к чаю», как, впрочем, и на все другие концерты классических музыкантов в Пушкинском Заповеднике - свободный для всех желающих. Вечер назначен на путницу, 10 февраля, начнут его в 18.00.
 
 
Анастасия Белукова (фото: http://anastasiabelukova.com) и Юрий Ростоцкий (фото: http://centerlevko.ru).
 
Напомним, что в Дни памяти Пушкина в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» будет много «творческих приношений» поэту. Это и литературно музыкальный вечер силами Немецкого Пушкинского общества, и вернисаж «Венок Пушкину», и заседание научной конференции «Литургия и театр».
 
Подробнее обо всех этих событиях с указаниями даты, времени и места их проведения можно узнать на официальном сайте музея-заповедника.

Источник: Псковская Лента Новостей



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