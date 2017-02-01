Антрополог из Тарту помогает псковским археологам атрибутировать комплекс погребений, обнаруженных при раскопках курганной группы у деревни Смоленка

В Археологическом центре Псковской области продолжает работу специалист-антрополог, докторант Тартуского университета Ану Кивирюют.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, Ану Кивирюют помогает псковичам атрибутировать комплекс погребений, обнаруженных при раскопках курганной группы в деревне Смоленка.

Ранее сообщалось, что у деревни Смоленка Островского района в 2016 году был исследован участок могильника, относящегося к культуре псковских длинных курганов. Проведены раскопки двух курганных насыпей.

Кроме того, было выяснено, что на изучаемом участке сохранились остатки погребальных памятников, не видимых над уровнем современной земной поверхности, известных только по результатам обследований начала XX века - удалось зафиксировать ровик третьего, практически исчезнувшего, кургана. Приблизительная датировка - VI-VIII вв.

Источник: Псковская Лента Новостей