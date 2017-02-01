Известный эстонский пианист выступит в Пскове 6 февраля

Концерт фортепианной музыки состоится 6 февраля в концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, исполнитель - известный эстонский пианист Танел Йоаметс исполнит сочинения Грига, Моцарта, Скрябина.

Танел Йоаметс начал свое обучение в музыкальном училище Тарту, затем продолжил образование в Таллиннской консерватории, а также в Гилдхоллской школе музыки (Великобритания). В 1993 году стал лауреатом эстонского конкурса пианистов имени Э. Грига, в 1994 году – лауреатом Эстонского Национального Конкурса пианистов, а в 2000 году получил пятую премию на Международном конкурсе пианистов имени Скрябина в Москве, удостоившись восторженных отзывов прессы.

Пианист стал настоящим любимцем публики и прессы на этом конкурсе и, благодаря прекрасным рецензиям в московских газетах, стал активно гастролировать по всей России: от Калининграда до Камчатки и от Мурманска до Кисловодска. Его концерты проходят в Москве, Ростове, Казани, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Хабаровске, и везде публика принимает его очень тепло.

Кроме классического репертуара пианист часто играет свободные или джазовые импровизации, а музыка национальных композиторов под чуткими пальцами музыканта приобретает совершенное звучание.

Танел дает как сольные концерты в Германии, Англии, Финляндии, Австралии, Канаде, так и выступает в качестве солиста с оркестрами Эстонии и России, исполняя фортепианные концерты Моцарта, Грига, Равеля, Скрябина, Рахманинова, Шнитке.

Йоаметс преподает фортепиано и джазовую импровизацию в Эстонской национальной академии музыки и в Тартуском Музыкальном Училище имени Хейно Эллера.

Начало концерта в 16.00.

Адрес концертного зала Псковского областного колледжа искусств ул.В.Шуйского, 2.

Вход на концерт свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей