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«Как стать богатырем», расскажут в выходные в Псковском музее-заповеднике

01.02.2017 16:25 ПЛН, Псков

5 февраля в 11.15 и 13.00 в Псковском музее-заповеднике пройдет интерактивная программа «Как стать богатырем» из цикла «Бабушкины сказки».
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике, на занятии речь пойдет о защитниках русской земли: их силе, выносливости и других важных качествах, присущих настоящим богатырям.
 
Программа пройдет в Поганкиных палатах (ул. Некрасова, д. 7).
 
Стоимость:
  • 100 руб./чел – взрослые
  • 60 руб./чел – школьники
  • 40 руб./чел – дошкольники
Дополнительная информация: по тел. 66-18-29, pskovmuseum@mail.ru.
 
Предварительная запись обязательна.

Источник: Псковская Лента Новостей



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