В областной библиотеке назвали самые популярные у псковичей книги

Общественный транспорт
Александр Гизбрехт об электронных картах, повышении цен за проезд и системе отслеживания автобусных маршрутов81
ЖКХ
Новые нормы начисления за содержание общедомового имущества должны быть размещены на квитанциях псковичей49
Депутат Госдумы направил в прокуратуру Псковской области обращение с просьбой разобраться в ситуации с ОНД в регионе21
Политика
Петр Алексеенко не исключил тактических союзов КПРФ с другими оппозиционными партиями на выборах в 2017 году
Общество
Проблему запущенности земель сельхозназначения обсудили участники круглого стола в Пушкинском Заповеднике