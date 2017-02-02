В областной библиотеке назвали самые популярные у псковичей книги

Среди самых читаемых и наиболее часто спрашиваемых в отделе абонемента книг достаточно много современных авторов: Б. Акунин «Планета вода», Д. Рубина трилогия «Русская канарейка: Желтухин/ Голос/ Блудный сын», Т. Устинова «Ковчег Марка», М. Трауб «Семейная кухня» и «Осторожно дети, инструкция по применению», О. Рой, А. Берсенева, И. Метлицкая и многие другие.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей заведующая отделом абонемента Светлана Галактионова, книга, которая пользовалась особенным вниманием, была постоянно «на руках» - это дебютный роман «Зулейха открывает глаза» молодого автора из Казани Гузели Яхиной.

Историю о татарке Зулейхе, раскулаченной и сосланной в Сибирь, можно назвать семейной сагой, поскольку написана она по истории семьи автора, у которой как раз и сослали в советское время предков из Татарии на берега Ангары.

Девятнадцать национальностей на один крошечный поселок в приангарском урмане, а стержнем романа становится Зулейха, маленькая и хрупкая татарская женщина, чей ад начался задолго до этого поселка.

В предисловии к роману Людмила Улицкая заметила, что Гузель Яхина продолжает особое направление в русской литературе, направление авторов, которые писали на русском языке, но с национальным колоритом, таких, как Чингиз Айтматов или Юрий Рытхеу. В романе достаточно подробно описан быт, одежда татар, используются оригинальные названия, но при этом роман не перегружен ненужным количеством деталей, все органично.

«Особо стоит отметить язык романа. Книга читается очень легко, язык в одно и то же время и красочный, образный, и не перегруженный стилистическими изысками. Что это вообще за книга? А это «Обитель», только о красноярской тайге вместо Соловков, написанная женской рукой и пропущенная через женское сердце. Эта книга не просто очередное повествование об ужасах сталинских репрессий. Она о судьбах, о мыслях, о надеждах. История любви и предательства, геройства и подлости, любви и ненависти, долга и мечты», - отметила Светлана Галактионова.

Сергей Довлатов - один из самых популярных и читаемых русских писателей конца ХХ - начала XXI века. Его повести, рассказы, записные книжки переведены на множество языков, экранизированы, изучаются в школе и вузах. Удивительно смешная и одновременно пронзительно-печальная проза Довлатова давно стала классикой и, как почти всякая классика, «растаскана на пословицы и поговорки».

Довлатов хотел писать для массового читателя, а не для элитарной публики и это ему гениально удалось. Слова Ахматовой «Когда б вы знали из какого сора растут стихи», он применил к прозе.

За писателя лучше всего говорят его произведения. В 2016 году, в год 75-летия со дня рождения писателя, особой популярностью у читателей пользовался сборник «Третий поворот налево». В издание включены произведения, написанные в Америке: рассказы 1980-х годов, сборник рассказов «Марш одиноких», повесть «Иностранка» и записные книжки «Соло на IBM».

«День, когда я стал настоящим мужчиной» - книга новых рассказов Александра Терехова. Терехов - лауреат премий «Большая книга» - за «Каменный мост» и «Национального бестселлера» - за роман «Немцы». Книга новых рассказов – это несколько историй, автобиографичных, жестоких, ироничных, составляют единое целое. Это обширные, подробные, увлекательные свидетельские показания за и против нашей жизни - глупой, обманной, озверевшей - и полной света и любви.

Рассказы этого сборника - попытка освоиться и найти свое место в жизни такой родной и такой неуклюжей страны. Здесь и юношеские кошмары, запросто возвращающие взрослого человека на пару по физкультуре, стирая годы жизни. Это и всем знакомое ощущение потерянности человека, оставшегося на несколько часов без мобильного. Это и миф о Европе, где все всегда лучше, красивей, правильней и справедливей. Мир футбольных фанатов, живущих за кого-то. Одиночество в большом городе, когда людей вокруг много, а тепла и доверия нет. Терехова всегда читать немного грустно, потому что правда, но всегда интересно, потому что про себя, уверена библиотекарь. Книги Александра Терехова переведены на английский и итальянский.

Книга Людмилы Улицкой «Священный мусор» - автобиографическая проза и эссеистика - писалась-собиралась в общей сложности двадцать лет, параллельно с «Сонечкой», «Казусом Кукоцкого», «Даниэлем Штайном», «Зеленым шатром». Тем интереснее наблюдать, как из «мусора жизни» выплавляется литература и как он становится для автора «священным», и уже невозможно выбросить ничего — ни осколки и черепки прошлого, ни мысли, опыт, знания, догадки, приобретения, утраты…

«Читать Улицкую не всегда просто, но всегда интересно. «Священный мусор» читать интересно вдвойне: форма элементарная (короткие и не очень статьи разных лет), а мыслей много. Книга написана и структурирована так, чтобы максимально точно выразить своего автора, это одно из самых сильных «я-высказываний» Улицкой, одновременно ее жизненное кредо и философия отношения к миру. Она не стесняется быть резкой и не боится показаться сентиментальной. Она хочет в своих текстах быть, а не казаться. Благодаря такой удивительной искренности и открытости возникает ощущение диалога, как будто Улицкая говорит конкретно с тобой, а не с многочисленными журналистами», - сказала Светлана Галактионова.

Эта книга - бесстрашная в своей откровенности и доверительности. Улицкая впервые пускает читателя в свой мир, вступает с ним в диалог не только посредством художественных образов, а прямо и доверчиво - глаза в глаза.

На пике популярности у читателей библиотеки остаются и классические произведения русской литературы: «Мастер и Маргарита» М. Булгакова и «Война и мир» Л. Толстого.

Все представленные книги можно взять в отделе абонемента библиотеки. Телефон для справок: 72-84-03.

Источник: Псковская Лента Новостей