Кинокайф на Европе Плюс - победители уже узнали тайну «Великой стены»

В кинотеатре «Мираж-Синема» ТРК «Акваполис» состоялся предпремьерный показ фильма «Великая стена». Он прошел на две недели раньше официальной премьеры.

Проект «Кинокайф» обеспечил несколько часов удовольствия особо активным и удачливым слушателям радио Европа Плюс Псков (102.1 ФМ).

Все просто – слушали Европу Плюс Псков, поймали специальный ролик, дозвонились первыми и оказались на предпремьерном показе.

Они первыми узнали тайну «Великой стены»!

Хочешь смотреть киноновинки первым? Слушай Европу Плюс Псков и жди новый этап проекта «Кинокайф»! В следующий раз будем разыгрывать билеты на предпремьерный показ мультфильма «Зверопой» (официальный старт проката - 2 марта). Нескольких кадров достаточно, чтобы влюбиться в этих добродушных, нелепых, зато очень милых солистов.

Следи за новостями в эфире Европы Плюс Псков (102.1 FМ) и смотри главные кинопремьеры сезона раньше всех!

Источник: Псковская Лента Новостей