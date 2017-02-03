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Кинокайф на Европе Плюс - победители уже узнали тайну «Великой стены»

03.02.2017 16:19 ПЛН, Псков

В кинотеатре «Мираж-Синема» ТРК «Акваполис» состоялся предпремьерный показ фильма «Великая стена». Он прошел на две недели раньше официальной премьеры. 
 
Проект «Кинокайф» обеспечил несколько часов удовольствия особо активным и удачливым слушателям радио Европа Плюс Псков (102.1 ФМ).
 
 
Все просто – слушали Европу Плюс Псков, поймали специальный ролик, дозвонились первыми и оказались на предпремьерном показе.
 
Они первыми узнали тайну «Великой стены»! 
 
 
Хочешь смотреть киноновинки первым? Слушай Европу Плюс Псков и жди новый этап проекта «Кинокайф»! В следующий раз будем разыгрывать билеты на предпремьерный показ мультфильма «Зверопой» (официальный старт проката - 2 марта). Нескольких кадров достаточно, чтобы влюбиться в этих добродушных, нелепых, зато очень милых солистов.
 
 
Следи за новостями в эфире Европы Плюс Псков (102.1 FМ) и смотри главные кинопремьеры сезона раньше всех!

Источник: Псковская Лента Новостей



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