В Псковском музее-заповеднике открылась выставка художника Александра Косенкова «Скоро весна»

Как сообщила ПЛН пресс-служба музея, Александр Косенков является организатором и идейным вдохновителем «Ассоциации свободных художников имени «Купание красного коня» Петрова-Водкина», членом Творческого Союза «Товарищество Свободная культура» (Пушкинская-10) и членом правления Петербургского Творческого Союза Художников (IFA). Псковские музейщики вдобавок называют его постимпрессионистом.

На выставке в Пскове представлены 55 его работ, одна из которых останется в фондах Псковского музея-заповедника насовсем и, как уточнил директор музея, Юрий Киселёв, по заведённой им традиции, первое время будет украшать директорский кабинет, чтобы привлекать посетителей и туда тоже.

Это картина «Художники на пленэре», выбранная старшим научным сотрудником художественного отдела Псковского музея-заповедника Натальей Салтан, которая поблагодарила Александра Косенкова за чистые цвета и замечательное чувство юмора.

Героями картин Александра Косенкова часто становятся простые люди, он увлекается забавными жанровыми сценками, изображая то своего соседа по даче Виктора, то «двух испанских купальщиц», то «котов, которые интересуются бабочками, которые интересуются цветами»: «Например, вот сцена за праздничным столом. Жена считает, что мужу уже хватит пить, а он недоволен и возмущается, почему она себе наливает, а ему нет».

Первые посетители выставки заспорили, можно ли считать Александра питерским художником, ведь ничего типично питерского в его произведениях нет. По их словам, он использует средиземноморскую палитру, на его картинах по-итальянски сочные краски и очень много солнца.

«Мне нравится доставлять людям радость», - сказал художник.

А ценители его искусства заявили, что коридор картинной галереи Псковского музея-заповедника теперь освещает всех, кто туда входит, ярчайшими красками с полотен Александра Косенкова.

Организатор этой выставки, заведующий сектором выставочных программ Псковского музея-заповедника Николай Москалёв напомнил собравшимся, что Александр Косенков родился на Дальнем Востоке, а потом постепенно «дорос» до Северо-Запада.

Художник Эдуард Шарипов восхитился, как искусно этот художник работает с самой сложной геометрической формой – «квадратом», и порадовался, что Псковский музей-заповедник предоставляет место таким замечательным современным художникам, которые работают гораздо интереснее, чем даже самые знаменитые художники XIX-XX веков. По словам Эдуарда Шарипова, те художники уже «антиквариат», а холить и лелеять пора таких творцов, как Александр Косенков.

Объясняя название выставки, Александр Косенков признался, что вначале собирался привезти её в Псков попозже - в середине февраля, и поэтому думал, что посетители уже и сами проникнутся предвкушением весны. Но раз уж так получилось, что «Скоро весна» началась раньше, чем планировалось, он всё равно надеется, что его картины помогут псковичам отдохнуть от однообразия, повседневности и уныния холодного времени года. Художник также добавил, что в марте эта выставка переедет в Сургут, и там она уже будет называться «Скоро лето».

Источник: Псковская Лента Новостей