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В Пскове откроется выставка «Образы Родины»

04.02.2017 20:46 ПЛН, Псков

В рамках программы сотрудничества Национального культурно-исторического центра имени М.А. Волошина, Музея Славы Русского Оружия, Псковского отделения Союза художников России и Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Пскове откроется выставка главного художника Музея артиллерии Евгения Емельянова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в выставочном зале регионального отделения Союза художников, основная тема работ мастера - это батальная, военно-историческая живопись, отсылающая в далекое и недалекое военное прошлое нашей Отчизны. Русский дух, русский характер, герои своего времени, реконструкция давно забытых баталий - это то, что является предметом живописного исследования Евгения Емельянова.

Кроме того, на выставке будут представлены пейзажные, портретные, эскизные работы художника за последние 5-10 лет.

Открытие состоится 8 февраля в 18.00 в Центральном выставочном зале по адресу: г. Псков, Улица Ленина, д. 1. Вход свободный.

Выставка продлится до 5 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей



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