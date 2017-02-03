В Пскове откроется выставка «Образы Родины»

В рамках программы сотрудничества Национального культурно-исторического центра имени М.А. Волошина, Музея Славы Русского Оружия, Псковского отделения Союза художников России и Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Пскове откроется выставка главного художника Музея артиллерии Евгения Емельянова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в выставочном зале регионального отделения Союза художников, основная тема работ мастера - это батальная, военно-историческая живопись, отсылающая в далекое и недалекое военное прошлое нашей Отчизны. Русский дух, русский характер, герои своего времени, реконструкция давно забытых баталий - это то, что является предметом живописного исследования Евгения Емельянова.



Кроме того, на выставке будут представлены пейзажные, портретные, эскизные работы художника за последние 5-10 лет.



Открытие состоится 8 февраля в 18.00 в Центральном выставочном зале по адресу: г. Псков, Улица Ленина, д. 1. Вход свободный.



Выставка продлится до 5 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей