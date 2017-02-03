Ранее неизвестное астрономам созвездие Щуки открыл художник Игорь Шаймарданов

В Псковской областной научной библиотеке сегодня открыли выставку «Пушкин - друг зайцев».

Этот вернисаж - только одно событие февральского фестиваля «Псковские этюды о Пушкине», который проходит в дни памяти поэта в библиотеке. В большую программу включили и авторскую программу Нины Яковлевой (литературно-художественная композиция по письмам поэта и стихотворениям Михайловского периода), и показ снятого 90 лет назад, еще в относительно «не подцензурное», но уже вполне советское время, фильма «Поэт и царь» Владимира Гардина. В этой же череде зрителей ждет и совсем новый - в сравнении с фильмом!.. - спектакль студенческого «АхТеатр»’а ПсковГУ по повести «Барышня-крестьянка», и вечер «…Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать» с искусствоведом, сотрудником Псковского музея Ольгой Васильевой, и многое другое, серьёзное и не очень.



На выставке «Пушкин - друг зайцев» представлен новый графический цикл «Игоря Шаймарданова», этакий «пушкинский бестиарий». На листы рядышком с Александром Сергеевичам попали и персонажи его произведений, - равно и главные герои (Золотая рыбка, например)…

…и те, что будто случайно упомянуты, своего рода «часть пейзажа» (например, волк, который выходит на дорогу со своей голодной волчицей в «Евгении Онегине»).



Проиллюстрировал художник и цитату из письма Пушкина к Вяземскому: поэт сообщает приятелю, дескать, «…упал на льду не с лошади, а с лошадью: большая разница для моего наезднического самолюбия». Вписал и собственных «персонажей» в псковские Михайловские реалии, даже неизвестное астрономам созвездие Щуки увидел над Соротью. Придумал массу историй о том, как зайцы уговаривают Александра Сергеевича не ехать в Петербург (вариация на известную историю о том, как Пушкин из-за зайца свернул с пути в столицу в канун восстания 14 декабря 1825 года)…

…и даже нарисовал как поэт - ответная услуга! - звонит по мобильному, чтобы выяснить, вернулся ли с охоты помещик из «Графа Нулина», и безопасно ли сбежавшим на это время из леса зайцам уже возвращаться домой.

Выставка обещает быть успешной - традиционно, впрочем, потому что она по-шаймардановски легкая, смешная, живая. На очень домашней, с печеньем и чаем, заваренным на листьях кипрея, он же иван-чай, на совершенно не церемонной церемонии Игорь Дмитриевич рассказал, с какого сюжета началась эта новая изобразительная зоо-история, и о том, что цикл этот ещё не завершён; ответил на вопросы из зала.

В актерском исполнении и в записи звучали стихи о Пушкине: строки Марины Палей и Булата Окуджавы. Дети и взрослые могли сами что-нибудь нарисовать на специально подготовленных памятных листах.

Правда, в большинстве своем гости библиотеки предпочли «не портить» самодельные открытки, а выстроились в очередь за автографом. Игорь Дмитриевич не просто расписывался - рисовал картинки: кому Пушкина за работой, кому Пушкина с котиком…

…кому Александра Сергеевича на лошади. Или даже с русалкой.

Одна юная почитательница изобразительного искусства попросила Игоря Дмитриевича нарисовать хомячка, и художник признался, что такого зверя изображать ему еще в жизни не приходилось. (Всего же, как потом подсчитали, Игорь Шаймарданов сделал в ходе этой встречи с читателями/зрителями более полусотни рисунков.)



Пушкин в Михайловском — рисунок, выполненный Игорем Шаймардановым в завершение вернисажа.

Вполне вероятно, что работы, представленные сейчас в библиотеке (это 30 оригинальных листов, которые ещё пока нигде, кроме Пскова, не выставлялись) лягут в основу нового художественного издания. Дело в том, что книга «Александру Сергеевичу хорошо!», которая увидела свет силами Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в 2011 году и объединила пять «пушкинских циклов» Игоря Шаймарданова, давным-давно распродана. И у одного из столичных издателей родилось предложение к художнику: а не собрать ли альбом «Александру Сергеевичу хорошо! - 2»?



Впрочем, пока концепция нового издания только обдумывается, псковичи могут знакомиться с новой выставкой. Тем более, что тут же развернуты еще две экспозиции. Одна - баннерная, любезно предоставленная музеем-заповедником «Михайловское» - с иллюстрациями Игоря Шаймарданова к пушкинским «Повестям покойного Ивана Петровича Белкина».

Вторая - книжная.





Эта небольшая экспозиция подготовлена Региональным центром по работе с редкими и ценными документами ПОУНБ. Здесь представлены издания сочинений Пушкина, увидевшие свет в XIX столетии.



Мышь с новой картинки Игоря Шаймарданова, наверняка, именно такие и предпочитала…

Источник: Псковская Лента Новостей