Фотовыставка псковского дипломата Сергея Ефименко откроется 9 февраля в колледже искусств

Фотовыставка «Немного о красоте окружающего мира» откроется в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 9 февраля. Автор работ - представитель МИД России в Пскове Сергей Ефименко.

Как сообщила Пскоской Ленте Новостей директор колледжа, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры России Зинаида Иванова, символично, что выставка откроется накануне Дня дипломата - официального праздника работников дипломатических служб России.

Она подчеркнула уникальность Псковской области, которая играет важнейшую в России геополитическую роль, поскольку граничит сразу с тремя государствами: Белоруссией, Латвией и Эстонией.

«Вызывает уважение тот факт, что Сергей Витальевич - человек дипломатического ранга, обладает еще и художественным талантом и занимается творчеством», - заключила директор колледжа.

Фотографией Сергей Ефименко увлекся еще в детские годы, под впечатлением от фоторабот своего отца. Активно фотографировать начал около трех лет назад. Сегодня он работает в различных направлениях фотографии, снимает как на цифровой фотоаппарат, так и на аналоговые черно-белую и цветную пленки.

По глубокому убеждению мастера, «фотография должна нести позитивный заряд, заставлять задумываться о красоте и величии мира, глубине и возвышенности человеческой души, ее стремлении к Творцу».

На выставке «Немного о красоте окружающего мира» будут представлены пейзажные работы фотохудожника.

Открытие выставки состоится в 9 февраля в 12.30. Адрес выставочного зала отделения культуры и искусств колледжа: ул. Набат, 5.

Вход свободный.

Выставка будет открыта до 24 февраля.

Источник: Псковская Лента Новостей