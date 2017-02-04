Выставку из «Михайловского» откроют в день памяти Пушкина в его последнем доме на Мойке

В День памяти Пушкина, 10 февраля, в Санкт-Петербурге, на набережной реки Мойки, 12, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» открывает выставку «Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы Антоновой». В экспозиции будет представлена графическая серия «Пушкиногорье» (2012 - 2015) из фондов музея.

Лариса Антонова. Беседка в саду Михайловского (2014). Из фондов Пушкинского заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта серия создана в технике масляной пастели. Посетители выставки увидят 37 листов с видами Святогорского монастыря, Михайловского (калитка, ведущая в усадьбу, «Горбатый мастик», часовенка во имя Михаила Архангела, дерновый круг и старинный вяз перед домом поэта, скворечник в саду, «Мельница крылата», многое другое) и Тригорского (банька, крыльцо господского дома, «Скамья Онегина», деревья в старом парке…).

Лариса Антонова. Ели (2014). Из фондов Пушкинского заповедника

В музее рассказали, что Лариса Антонова - давний друг и соратник Пушкинского Заповедника. Уже много лет подряд, чаще зимой, но и в другие времена года тоже, она приезжает сюда со студентами Московского государственного университета печати имени Ивана Фёдорова - будущими иллюстраторами как руководитель их художественной практики. Преподаватель не раз участвовала в выставках, которые готовят студенты и музей - как в России, так и за её пределами. В частности, по ее «Пушкиногорью» открывали для себя Пушкина и Россию, Псковские пушкинские места жители и гости Берлина осенью 2015 года. А в 2016 году эта работа московской художницы была отмечена дипломом Российской Академии художеств

Планируется, что выставка «Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы Антоновой» в Санкт-Петербурге будет работать в течение месяца, до 10 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей