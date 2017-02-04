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Двенадцать месяцев Михайловского представят на выставке в Белграде

06.02.2017 15:42 ПЛН, Псков

В День памяти А. С. Пушкина, 10 февраля, в Российском центре науки и культуры «Русский дом» в Белграде (Республика Сербия) откроют выставку, на которой представят небольшую подборку картин из фондов Государственного музея-заповедника «Михайловское».
 
Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в экспозицию войдет 13 электронных копий произведений живописи и графики из фондов Пушкинского Заповедника. Гости Русского дома познакомятся с очень разными работами - от картины Варвары Арнольди, запечатлевшей родовую усадьбу Пушкиных в середине XIX столетия, до работ современных мастеров. Будут представлены на выставке и псковские авторы - художник из Пушкиногорья, бывший хранитель музея-усадьбы Ганнибалов «Петровское» Борис Козмин с картиной «Октябрь в Петровском. Дом-музей Ганнибалов» (1983) и житель областного центра, художник Юрий Жулин с полотном «Первый снег в Бугрово» (2011).
 
 
В. В. Инютин. Михайловское. «Домик няни». Март (1955). Из фондов Пушкинского Заповедника
 
В музее уточнили что произведения, которые покажут на выставке к 180-летию гибели А. С. Пушкина, вошли в настольный календарь на 2017 год, изданный в Сербии силами представительства Россотрудничества в Сербии, РЦНК «Русский дом» в Белграде, посольства Российской Федерации в Сербской Республике. Этот проект направлен на продвижение культурного наследия России в Сербии и Балканском регионе, и, как надеются в Пушкинском Заповеднике и министерстве культуры РФ, будет содействовать укреплению связей между двумя нашими странами.
 
В музее добавили также, что в этот же день в Русском доме в Белграде состоится литературно-музыкальный вечер памяти А. С. Пушкина. Проведет его профессор Белградского университета, председатель Общества сохранения памяти о русских в Сербии Андрей Тарасьев.

Источник: Псковская Лента Новостей



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