Двенадцать месяцев Михайловского представят на выставке в Белграде

В День памяти А. С. Пушкина, 10 февраля, в Российском центре науки и культуры «Русский дом» в Белграде (Республика Сербия) откроют выставку, на которой представят небольшую подборку картин из фондов Государственного музея-заповедника «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в экспозицию войдет 13 электронных копий произведений живописи и графики из фондов Пушкинского Заповедника. Гости Русского дома познакомятся с очень разными работами - от картины Варвары Арнольди, запечатлевшей родовую усадьбу Пушкиных в середине XIX столетия, до работ современных мастеров. Будут представлены на выставке и псковские авторы - художник из Пушкиногорья, бывший хранитель музея-усадьбы Ганнибалов «Петровское» Борис Козмин с картиной «Октябрь в Петровском. Дом-музей Ганнибалов» (1983) и житель областного центра, художник Юрий Жулин с полотном «Первый снег в Бугрово» (2011).

В. В. Инютин. Михайловское. «Домик няни». Март (1955). Из фондов Пушкинского Заповедника

В музее уточнили что произведения, которые покажут на выставке к 180-летию гибели А. С. Пушкина, вошли в настольный календарь на 2017 год, изданный в Сербии силами представительства Россотрудничества в Сербии, РЦНК «Русский дом» в Белграде, посольства Российской Федерации в Сербской Республике. Этот проект направлен на продвижение культурного наследия России в Сербии и Балканском регионе, и, как надеются в Пушкинском Заповеднике и министерстве культуры РФ, будет содействовать укреплению связей между двумя нашими странами.

В музее добавили также, что в этот же день в Русском доме в Белграде состоится литературно-музыкальный вечер памяти А. С. Пушкина. Проведет его профессор Белградского университета, председатель Общества сохранения памяти о русских в Сербии Андрей Тарасьев.

Источник: Псковская Лента Новостей