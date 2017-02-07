В Пскове пройдет Областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй»

Фестивали
Спектакль «Записки юного врача», который псковичи увидят 12 февраля, получил гран-при фестиваля «Монокль»
Политика
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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Бодрым шагом в мусорную корзину«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Депутаты Госдумы решили окончательно и официально расписаться в собственной бесполезности. Именно так я понимаю законопроект, внесенный в...
В культурно-досуговых учреждениях области началась активная подготовка к масленичной неделе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре народного творчества, 20 февраля, в понедельник, в день встречи Масленицы, в Пскове состоится Областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй». Его организатором является Псковский областной центр народного творчества.
В рамках фестивальной программы пройдет:
Фестиваль начнется в 14.00 в Псковском областном колледже искусств ( г. Псков, ул. Набат, 5). В этот же день в 17.00 в выставочном зале Центра народного творчества откроется оригинальная выставка масленичных сувениров.
Источник: Псковская Лента Новостей