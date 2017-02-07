В Пскове пройдет Областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй»

В культурно-досуговых учреждениях области началась активная подготовка к масленичной неделе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре народного творчества, 20 февраля, в понедельник, в день встречи Масленицы, в Пскове состоится Областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй». Его организатором является Псковский областной центр народного творчества.

В рамках фестивальной программы пройдет:

фестивальный концерт;

выставка «Масленичное чучело»;

конкурс исполнителей традиционных масленичных песен;

конкурс масленичных угощений.

Фестиваль начнется в 14.00 в Псковском областном колледже искусств ( г. Псков, ул. Набат, 5). В этот же день в 17.00 в выставочном зале Центра народного творчества откроется оригинальная выставка масленичных сувениров.

Источник: Псковская Лента Новостей