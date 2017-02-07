В Картинной галерее Псковского музея открылась выставка «Скоро весна»

В малом зале Картинной галереи состоялось открытие выставки Александра Косенкова «Скоро весна». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, на открытии выставки с приветственным словом к присутствующим обратился директор Псковского музея-заповедника Юрий Киселев. Он поблагодарил автора и сотрудников музея за организацию выставки, а также отметил, что одна из работ - «Художники на пленэре» подарена Александром Косенковым музею.

Заведующий сектором выставочных проектов Псковского музея-заповедника Николай Москалев напомнил собравшимся, что Александр Косенков родился на Дальнем Востоке, образование получил в Новосибирске, а окончательно творческий потенциал художника сформировался в Санкт-Петербурге.

Художник Эдуард Шарипов отметил, как искусно автор работает с самой сложной геометрической формой – «квадратом».

Первые посетители выставки заспорили, можно ли считать Александра Косенкова питерским художником, ведь ничего типично питерского в его произведениях нет. По их словам, художник использует средиземноморскую палитру, на его картинах по-итальянски сочные краски и очень много солнца.

«Мне нравится доставлять людям радость», - сказал художник. На выставке представлены 55 работ Александра Косенкова. Героями картин часто становятся простые люди, он увлекается забавными жанровыми сценками, изображая то своего соседа по даче Виктора, то «двух испанских купальщиц», то «котов, которые интересуются бабочками, цветами». Используемые для сюжетов сцены, не лишены значительной доли иронии и юмора.

Ценители его искусства заявили, что малый зал Картинной галереи Псковского музея-заповедника теперь освещает всех, кто туда входит, ярчайшими красками с полотен Александра Косенкова.

Объясняя название выставки, Александр Косенкова признался, что вначале собирался привезти ее в Псков попозже - в середине февраля, и поэтому думал, что посетители уже и сами проникнутся предвкушением весны. Но раз уж так получилось, что «Скоро весна» началась раньше, чем планировалось, он все равно надеется, что его картины помогут псковичам отдохнуть от однообразия, повседневности и уныния холодного времени года. Художник также добавил, что в марте эта выставка переедет в Сургут, и там она уже будет называться «Скоро лето».

Посетить выставку можно будет до 2 марта в малом зале Картинной галереи (Некрасова,7).

Стоимость посещения: бесплатно при покупке билета в Картинную галерею.

Источник: Псковская Лента Новостей