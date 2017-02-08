Псковские археологи разобрали дренажную систему, обнаруженную на раскопках в Музейном переулке, чтобы продолжать изучать культурный слой

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Спектакль «Записки юного врача», который псковичи увидят 12 февраля, получил гран-при фестиваля «Монокль»
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Генсовет «Единой России» согласовал кандидатуру Игоря Сиротина на пост руководителя регионального исполкома партии21
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Бодрым шагом в мусорную корзину«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Депутаты Госдумы решили окончательно и официально расписаться в собственной бесполезности. Именно так я понимаю законопроект, внесенный в...
Источник: Псковская Лента Новостей