Сегодня: Среда, 08 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
За вкусным - в магазины «Соловьи»! Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта Бесплатно почисти плед Лучшая интерьерная печать в Пскове 2 февраля
Страсти по Мелетово

Страсти по Мелетово

В выставочном зале Псковского союза художников состоялся «круглый стол», посвященный настоящему и будущему фресковой живописи храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Мелетово. Сразу же оговоримся –...52



Псковские археологи разобрали дренажную систему, обнаруженную на раскопках в Музейном переулке, чтобы продолжать изучать культурный слой

08.02.2017 12:11 ПЛН, Псков

Псковские археологи определяют дату сооружения дренажной системы, обнаруженной на раскопках в Музейном переулке. Об этом сообщается на странице Археологического центра Псковской области в Instagram.
 
 
Сообщается, что вчера завершился полевой этап работы с обнаруженной в ходе раскопок дренажной системой на Подзноевском 16 раскопе. 
 
«Постройку разобрали, чтобы можно было изучать культурный слой еще глубже. Для определения точной даты сооружения с нескольких хорошо сохранившихся бревен были взяты спилы. В лабораторных условиях наш специалист-дендрохронолог точно скажет, в каком году было срублено то или иное дерево. Для Пскова существует своя шкала изменения ширины годовых колец, охватывающая период с X по конец XVIII века», - пояснили в Археологическом центре Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28