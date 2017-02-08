Псковские археологи разобрали дренажную систему, обнаруженную на раскопках в Музейном переулке, чтобы продолжать изучать культурный слой

Псковские археологи определяют дату сооружения дренажной системы, обнаруженной на раскопках в Музейном переулке. Об этом сообщается на странице Археологического центра Псковской области в Instagram.

Сообщается, что вчера завершился полевой этап работы с обнаруженной в ходе раскопок дренажной системой на Подзноевском 16 раскопе.

«Постройку разобрали, чтобы можно было изучать культурный слой еще глубже. Для определения точной даты сооружения с нескольких хорошо сохранившихся бревен были взяты спилы. В лабораторных условиях наш специалист-дендрохронолог точно скажет, в каком году было срублено то или иное дерево. Для Пскова существует своя шкала изменения ширины годовых колец, охватывающая период с X по конец XVIII века», - пояснили в Археологическом центре Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей