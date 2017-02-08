В Псковской областной библиотеке представят книгу об истории путей сообщения

9 февраля в 17 часов в отделе краеведческой литературы Псковской областной библиотеки состоится презентация книги Александра Павлова «Из Петербурга в Псков до железных дорог: к истории путей сообщения в России XVIII-XIX столетий».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, книга является продолжением старой традиции – путеводителей-дорожников, издававшихся еще в царские времена. Дорожник А. Павлова весьма необычен, все в нем обращение к прошлому. Канва книги – путешествие из Петербурга в Псков. Со времен Екатерины II между этими городами пролегали одни из главнейших дорог в России. Этим дорогам традиционно уделялось пристальное внимание, за ними ухаживали и делали образцовыми.

Книга написана на прочной исторической основе с использованием архивных материалов.

Александр Павлов по образованию этнограф. Закончил Санкт-Петербургский университет. Много путешествует. Очень часто проезжает по маршруту Санкт-Петербург – Псков, что и послужило поводом для написания книги.

Встреча пройдет в рамках заседания клуба псковских краеведов.

Источник: Псковская Лента Новостей