Акция «Дарите книги с любовью» стартует в Пскове 14 февраля

14 февраля в 14.00 в фойе Псковской областной библиотеки стартует общероссийской акции «Дарите книги с любовью».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по культуре, акция приурочена к Международному дню книгодарения, который с 2012 года ежегодно отмечается 14 февраля в более чем 30 странах мира.

К проведению этой акции присоединяются Псковская библиотечная ассоциация и Псковская областная универсальная научная библиотека, организуя на своей площадке сбор новых книг для сельских библиотек.

Подведение итогов акции состоится 18 апреля в рамках XIV Международного книжного форума «Русский Запад».

Источник: Псковская Лента Новостей