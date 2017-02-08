О людях и датах, определяющих предстоящий год в «Михайловском», рассказывает свежий выпуск «Пушкинского уголка»

К дню памяти А. С. Пушкина, с момента гибели которого завтра, 10 февраля, исполнится 180 лет, в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» вышел в свет очередной номер музейно-информационного издания «Пушкинский уголок». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это уже 20-й с момента создания (в июне 2012 года) и первый в нынешнем году выпуск ежеквартальной газеты.

Открывает номер публикация директора Пушкинского Заповедника Георгия Василевича «Середина стихотворения» - своего рода лирический гимн красоте и поэтичности здешних мест, сердечная благодарность гению места, преобразившему все вокруг в поэзию. О животворящей святыне пишет и заместитель директора Людмила Тихонова. Она напоминает читателям газеты о череде «круглых дат», которые во многом определят жизнь и работу музея в предстоящем году.

Поэтический блок «Пушкинского уголка» - открывают стихи памяти Пушкина, написанные поэтом и музейщиком Татьяной Галушко. Она родилась, напоминает издание, в Татьянин день, 25 января 1937 года, незадолго до широко отмечаемого в СССР столетия смерти поэта, и всю свою жизнь верно служила Пушкину и его делу - русской словесности. Своими вспоминания об этом удивительном человеке делится ведущий специалист службы информации Пушкинского Заповедника Ирина Парчевская.

Еще один герой нынешнего номера - выдающийся российский график Василий Звонцов, чьи жизнь и творчество накрепко связаны с Михайловским. Доном Базилио называл его легендарный директор музея Семен Степанович Гейченко, с которым художника связывала сердечная дружба, а кроме того - общая фронтовая судьба, безграничная любовь к поэту, - вспоминает в своей заметке Галина Симакина, более тридцати лет проработавшая в Пушкинском Заповеднике. Этой весной исполнится сто лет со дня рождения Василия Звонцова, а еще - 60 лет с момента первого его приезда в псковские пушкинские места: художник был одним из тех, кто стоял у истоков традиции студенческих художественных практик Академии художеств (института имени И. Е. Репина) в Пушкинском Заповеднике. Сегодня фонд В. М. Звонцова в собрании музея насчитывает порядка трёхсот произведений, часть из них можно увидеть в свежем номере газеты. Есть в издании и заметка о том, как начинались в Михайловском практики «репинцев» - небольшую публикацию по материалам музейного архива подготовила ведущий научный сотрудник музейных фондов Елена Ступина.

На обложке свежего номера - репродукция работы В. М. Звонцова «Тишина над Соротью» (1992; из собрания Пушкинского Заповедника)

Еще одна важнейшая для музея дата - 275-летие указа императрицы Елизаветы Петровны на пожалование Михайловской губы «арапу Петра Великого», прадеду поэта Абраму Петровичу Ганнибалу. Некоторые подробности этого события в публикации «За долговременные и верные службы» сообщает читателям Пушкинского уголка» хранитель музея-усадьбы «Петровское» Любовь Козмина. Рассказывает газета и о многом другом: о зимних работах в заповедных парках, о новой выставке, которую Пушкинский Заповедник» открыл в музее-усадьбе С.В. Ковалевской в Полибино, а в день памяти первого поэта России и первой русской женщины-академика, выдающегося математика (эти печальные числа совпадают) - в Стокгольме и так далее.

официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Первыми читателями свежего выпуска «Пушкинского уголка» в его «бумажном виде», повторим, станут участники Дней памяти Пушкина, но в электронном варианте газета традиционно будет доступна всем пользователям интернета. Свободно читать и даже скачать ее в формате PDF можно на

Источник: Псковская Лента Новостей