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Госинспекция пробирного надзора подтвердила высокое качество псковского клада

09.02.2017 17:24 ПЛН, Псков

Государственная инспекция пробирного надзора апробировала один из хранящихся в Псковском музее-заповеднике кладов, а также несессер из коллекции, переданной в музей в 1963 году Софьей Эрнестовой Вавуль, внучкой профессора Богдана Андреевича Целлинского, владельца псковского имения «Грузинское», которое находилось вблизи поселка Писковичи.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, речь идет о кладе, найденном в Красногородске в 1966 году, затем приобретенном опочецким коллекционером, и у него закупленном музеем в 1967 году. В кладе насчитывается 1077 монет. Как пояснила сотрудник отдела фондов Псковского музея-заповедника, хранитель коллекции драгоценных металлов Ирина Галицкая, главным идентифицирующим признаком предметов, которые находятся в фонде драгоценных камней и металлов, является их вес. Государственная инспекция пробирного надзора проводит взвешивание музейных предметов и определяет пробу металла. Эти данные при изучении кладов дают материал для истории монетной системы Руси и России. Начала работу с Государственной инспекцией пробирного надзора Александра Григорьева, хранитель коллекции нумизматики, в 1983 году, работая в должности главного хранителя музея и совмещая ее с обязанностями хранителя фонда драгоценных металлов. Правда, в то время пробирная инспекция брала на экспертизу не более 30 музейных предметов. Поэтому за все истекшие годы из 38 хранящихся в Псковском музее-заповеднике кладов прошли экспертизу только около половины единиц хранения. 
 
 
Клад, который возвратили в музей эксперты пробирного надзора, в основной массе состоит из монет, отчеканенных на Московском монетном дворе в короткое царствование Федора Алексеевича (1676- 1682). Более тысячи единиц - это копейки, на лицевой стороне которых изображен всадник с копьем, а на обороте – титул правящего монарха. Некоторые из них весят всего 0,63 грамма. В кладе также есть три монеты, отчеканенные в Пскове во время существования здесь монетного двора, и одна редкая монета относится к началу XVII столетия - времени недолгого правления царя Василия Ивановича Шуйского (1606-1610).
 
 
Экспертиза пробирной инспекции определила высокую пробу серебра этих монет и отсутствие подделок в кладе. Кроме того, экспертизе подвергся дорожный несессер – письменный прибор. Он представляет собой футляр с ячейками для чернильницы и песочницы, линейки, ручки, шила и печатки. Эксперты определили, что инкрустации на перламутровых рукоятях этих письменных принадлежностей выполнены из драгоценных металлов – в частности, перо имеет золотой наконечник. Хранитель фонда предметов декоративно-прикладного искусства Жанна Короткова напомнила, что в «Золотой кладовой» находятся украшенные алмазами часы из той же богатой коллекции, переданной в музей С.Э. Вавуль, внучкой профессора сельскохозяйственных наук Целлинского, который был владельцем передового помещичьего хозяйства, послужившего основой для совхоза «Победа», а теперь агрофирмы.
 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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