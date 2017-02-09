Видеоконференция «День памяти А. С. Пушкина» пройдет в Пскове

10 февраля в 10.00 в Псковском региональном центре Президентской библиотеки состоится конференция-веби нар «День памяти А. С. Пушкина» в режиме видео-конференц- связи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, мероприятие приурочено к 180-летию со дня смерти гениального русского поэта, прозаика, драматурга, публициста, основоположника современной русской литературы и создателя современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина. Участниками видеоконференции станут студенты филологического факультета Псковского государственного университета. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на портале библиотеки.



Участники конференции обсудят значение творчества А.С. Пушкина для мировой литературы, использование пушкинского наследия в школьном образовании, в своих выступлениях раскроют темы, посвящённые основным этапам жизни поэта. В режиме ВКС в мероприятии также примут участие представители библиотек Грозного, Томска, Барнаула, Тамбова, Тюмени, Омска, Новосибирска, Симферополя.

Источник: Псковская Лента Новостей