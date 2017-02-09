Сегодня: Четверг, 09 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
За вкусным - в магазины «Соловьи»! Бесплатно почисти плед Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта Лучшая интерьерная печать в Пскове Европа Плюс - радио №1 в России 2 февраля
Псковские археологи разобрали дренажную систему, обнаруженную на раскопках в Музейном переулке, чтобы продолжать изучать культурный слой

Псковские археологи разобрали дренажную систему, обнаруженную на раскопках в Музейном переулке, чтобы продолжать изучать культурный слой

Псковские археологи определяют дату сооружения дренажной системы, обнаруженной на раскопках в Музейном переулке. Об этом сообщается на странице Археологического центра Псковской области в Instagram...4



Видеоконференция «День памяти А. С. Пушкина» пройдет в Пскове

09.02.2017 19:06 ПЛН, Псков

10 февраля в 10.00 в Псковском региональном центре Президентской библиотеки состоится конференция-вебинар «День памяти А. С. Пушкина» в режиме видео-конференц-связи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, мероприятие приурочено к 180-летию со дня смерти гениального русского поэта, прозаика, драматурга, публициста, основоположника современной русской литературы и создателя современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина. Участниками видеоконференции станут студенты филологического факультета Псковского государственного университета. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на портале библиотеки.



Участники конференции обсудят значение творчества А.С. Пушкина для мировой литературы, использование пушкинского наследия в школьном образовании, в своих выступлениях раскроют темы, посвящённые основным этапам жизни поэта.

В режиме ВКС в мероприятии также примут участие представители библиотек Грозного, Томска, Барнаула, Тамбова, Тюмени, Омска, Новосибирска, Симферополя.

 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28