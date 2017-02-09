Псковичей приглашают на просмотр драмы «Поэт и царь»

11 февраля в 14.00 состоится очередное заседание киноклуба Псковской областной библиотеки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, на этот раз зрители увидят историко-биографическую драму «Поэт и царь».

Фильм снят Владимиром Гардиным и Евгением Червяковым на студии «Совкино» в Ленинграде. Картина посвящена последним дням жизни Александра Сергеевича Пушкина. «Поэт и царь» стал первым историко-биографическим фильмом в истории советского кино после выпущенной несколько ранее ленты «Степан Халтурин» и второй картиной о жизни Пушкина после кинопостановки Гончарова «Жизнь и смерть А. С. Пушкина» (1910).

Несколько эпизодов фильма снимались в Пскове и Михайловском. Премьера фильма состоялась 20 сентября 1927 года. Фильм восстановлен в 1968 году на Киностудии им. Горького режиссером Александром Гинцбургом.

Заседание киноклуба приурочено к 180-летию со дня смерти русского поэта А. С. Пушкина.

Напомним, что киноклуб организован в Псковской областной библиотеке на базе отдела краеведческой литературы в 2016 году. Программа киноклуба посвящена художественным фильмам о Пскове, о героях псковской земли и картинам, снятым на Псковщине.



Источник: Псковская Лента Новостей