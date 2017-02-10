Очередное заседание клуба филофонистов пройдет в Псковской областной библиотеке 12 февраля

12 февраля в 14.00 состоится очередное заседание клуба филофонистов (ул. Профсоюзная, д.2). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Виниловые пластинки у каждого человека вызывают практически одинаковые ассоциации – проигрыватели-вертушки советских времен, пыльные бумажные конверты с дисками, завалявшиеся на полках, теплая, шершавая поверхность винила, еле слышный характерный шум в динамиках. Практически все люди считают, что винил остался в прошлом, вытесненный с арены звуковой эволюции CD-дисками и mp3. Но есть категория творческих людей, которые не просто знают, но на сто процентов уверены, что винил жив и будет ещё жить долго.

Скептики считают, что «винил» покупают исключительно люди пожилого возраста, чтобы предаться ностальгии у камина, а также снобы или утонченные эстеты. Это утверждение верно, но только отчасти. Основная масса любителей виниловых пластинок – «продвинутая» в музыкальном отношении молодежь. Человечеству, скорее всего, до смерти надоели заменители и суррогаты, поэтому спрос на виниловые пластинки возрос до такой степени, что открылись специализированные интернет-магазины, торгующие этим чудом.

«Если у вас сохранился дома проигрыватель пластинок – можете слушать любимых исполнителей на нем. А можете купить проигрыватель виниловых пластинок в тех же магазинах (гораздо более современную и качественную звуковоспроизводящую аппаратуру, чем была в 70-80 годы). А лучше приходите в клуб любителей виниловой пластинки! У вас будет возможность рассказать о своей коллекции, познакомиться с коллекцией пластинок, хранящейся в библиотеке! Послушать музыку!» - призывают в библиотеке.

Библиотека примет в дар аппаратуру, виниловые пластинки, ноты, книги по искусству.

ПОУНБ, отдел литературы по культуре и искусству, 1 этаж, телефон для справок: 72−84−06.

Источник: Псковская Лента Новостей