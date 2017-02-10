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Георгий Василевич: Жизнь в городке начинается тогда, когда в него входят художники…

10.02.2017 14:17 ПЛН, Псков

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открылась выставка-встреча «Венок Пушкину» по итогам традиционного пленэра «Пушкиногорье». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, «Михайловское» при участии Псковского отделения Союза художников России организует его целенаправленно, для профессиональных живописцев и графиков.


Эти пленэры чрезвычайно важны для музея, отметил, открывая выставку директор музея Георгий Василевич, - художники дают возможность живущим здесь посмотреть на, казалось бы, знакомые места иначе и, кроме того, профессионально и кропотливо пишут художественную летопись псковских пушкинских мест. И пошутил, перефразировав «крылатое» утверждение из знаменитого фильма: «Жизнь в городке начинается тогда, когда в него входят художники».

В импровизированной экспозиции на этот раз было представлено порядка 70 работ. Это завершенные работы и этюды, сделанные в усадьбах и в округе музея-заповедника. «Участникам нынешнего пленэра повезло, - заметил, представляя авторов и их работы, председатель Псковского отделения Союза художников России, заслуженный художник Российской Федерации живописец Виктор Лысюк (старший), - были и серенькие дни, было и солнце. Интересно, что живописцы имели много возможностей работать в интерьерах музеев. На сегодняшний день это не самый популярный сюжет, и интерьеры редко увидишь на выставках… Вообще же за этот небольшой срок - какие-то десять двенадцать дней - художникам удалось получить очень много впечатлений. Их хватит на то, чтобы разрабатывать в мастерских многие и многие годы».

Ряд работ, которые по окончании работы пленэра будут переданы авторами в дар музею, зрители непременно увидят на выставках музея-заповедника «Михайловское» в регионе и за его пределами. 

 

 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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