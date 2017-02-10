В Псковской областной библиотеке пройдет круглый стол, посвященный воинам-интернационалистам

13 февраля в 17 часов в отделе краеведческой литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки пройдет круглый стол «Мы помним героев Афгана…», посвященный Дню воина-интернационалиста.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, круглый стол будет посвящен теме установки памятника воинам-афганцам в Пскове. Первая попытка установить памятник воинам-афганцам была предпринята еще в 1988 году: был объявлен конкурс, в Доме офицеров были представлены макеты шести памятников, но памятник так и не появился.

На встрече состоится презентация книги Виктора Чижикова «Боевое братство». В повести комбрига 56-й десантно-штурмовой бригады в 1983-1985 годах рассказывается о событиях Афганской войны. Книга посвящена командующему 40-й Армии в Афганистане Леониду Генералову.

Источник: Псковская Лента Новостей