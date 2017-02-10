Вечер памяти музыканта Юрия Маркелова пройдет в Псковской колледже искусств 16 февраля

Вечер памяти музыканта, преподавателя Псковского музыкального училища Юрия Михайловича Маркелова пройдет в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 16 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, в 2017 году Юрию Маркелову исполнилось бы 70 лет.

Юрий Михайлович родился в 1947 году в г. Баку в семье служащих. Обучался в музыкальной школе в г. Шахты, куда семья переехала в 1951 г. В 1965 г. закончил Ростовское музыкальное училище, в 1970 г. - Ленинградскую Государственную консерваторию.

С 26 августа 1070 г. Юрий Маркелов преподавал в Псковском музыкальном училище. Юрий Михайлович возглавлял отдел народных инструментов, стал основателем и художественным руководителем ансамбля «Коробейники», руководил ансамблем песни и танца профтехобразования, был художественным руководителем и дирижером ансамбля народных инструментов «Псков» городской филармонии. Вместе с творческими коллективами выступал в Венгрии (1973 г.), ГДР (1974 и 1987 г.), Финляндии (1985 г.), Франции (1985 г.).

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу Юрию Михайловичу было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».

В концерте памяти Юрия Маркелова примут участие Оркестр народных инструментов колледжа искусств (дирижер - Василий Андреев), ансамбль «Лель» Псковского педагогического комплекса (руководитель - Елена Ленина), трио баянистов (руководитель - Алексей Блинов, п. Локня), камерный дуэт Дмитрий и Наталья Ждановы, студенты колледжа, юные музыканты - учащиеся ДМШ №4, джазовый коллектив под руководством Аркадия Галковского, ансамбль русской музыки «Псков» (художественный руководитель - Заслуженный артист России Александр Либ).

Зрители концерта увидят архивные видеозаписи творческой жизни Юрия Маркелова.

Начало концерта в 16.00. Адрес концертного зала музыкального отделения: ул. Воеводы Шуйского, 2.

Вход на концерт свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей