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Вечер памяти музыканта Юрия Маркелова пройдет в Псковской колледже искусств 16 февраля

10.02.2017 21:54 ПЛН, Псков

Вечер памяти музыканта, преподавателя Псковского музыкального училища Юрия Михайловича Маркелова пройдет в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 16 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, в 2017 году Юрию Маркелову исполнилось бы 70 лет.
 
Юрий Михайлович родился в 1947 году в г. Баку в семье служащих. Обучался в музыкальной школе в г. Шахты, куда семья переехала в 1951 г. В 1965 г. закончил Ростовское музыкальное училище, в 1970 г. - Ленинградскую Государственную консерваторию.
 
С 26 августа 1070 г. Юрий Маркелов преподавал в Псковском музыкальном училище. Юрий Михайлович возглавлял отдел народных инструментов, стал основателем и художественным руководителем ансамбля «Коробейники», руководил ансамблем песни и танца профтехобразования, был художественным руководителем и дирижером ансамбля народных инструментов «Псков» городской филармонии. Вместе с творческими коллективами выступал в Венгрии (1973 г.), ГДР (1974  и 1987 г.), Финляндии (1985 г.), Франции (1985 г.).
 
За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу Юрию Михайловичу было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».
 
В концерте памяти Юрия Маркелова примут участие Оркестр народных инструментов колледжа искусств (дирижер - Василий Андреев), ансамбль «Лель» Псковского педагогического комплекса (руководитель - Елена Ленина), трио баянистов (руководитель - Алексей Блинов, п. Локня), камерный дуэт Дмитрий и Наталья Ждановы, студенты колледжа, юные музыканты - учащиеся ДМШ №4, джазовый коллектив под руководством Аркадия Галковского, ансамбль русской музыки «Псков» (художественный руководитель - Заслуженный артист России Александр Либ).
 
Зрители концерта увидят архивные видеозаписи творческой жизни Юрия Маркелова.
 
Начало концерта в 16.00. Адрес концертного зала музыкального отделения: ул. Воеводы Шуйского, 2.
 
Вход на концерт свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей



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