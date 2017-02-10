В Псковском музее-заповеднике открылась персональная выставка Анатолия Жбанова

В Псковском музее-заповеднике открылась персональная выставка «Структуры хаоса» выдающегося псковского художника современности Анатолия Жбанова, который является автором концепции «Путаный разум». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, на выставке в основном представлены произведения, созданные художником в последние несколько лет, а также его самые известные картины, в том числе из собрания Псковского музея-заповедника.

Вход на выставку устлан ковром с автопортретом и табличкой «Вытереть об художника ноги может каждый».

Представляя виновника торжества, заведующий сектором выставочных программ Псковского музея-заповедника Николай Москалев рассказал, каким разным Анатолий Жбанов был в разные периоды его творчества. По словам Николая Москалева, несколько лет назад на выставке в Германии Жбанова даже назвали новым Рембрандтом – в восхищении от его ранних реалистических полотен, выполненных как бы в подражании старым мастерам. А сегодня произведения Жбанова то перекликаются с русским лубком, то представляют из себя абстракции. Николай Москалев назвал Анатолия Жбанова мудрецом, философом, который посредством живописи рефлексирует происходящее вокруг него.

Старший научный сотрудник художественного отдела Псковского музея-заповедника Наталья Салтан сказала, что многие картины Анатолия Жбанова – это ребусы, которые нужно разгадывать. Лично ее больше всего поразила картина под названием «Война». По словам искусствоведа, это полотно лучше всего можно было бы описать словами Радищева: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй».

«Анатолий Жбанов редкий в нашей скромно провинции художник с активной гражданской позицией, - подчеркнула Наталья Салтан. – Он не может спокойно смотреть, как вымирает псковская деревня. Это не только большой талант, но и большая смелость создавать подобные художественные обобщения и заставлять людей задумываться о происходящем».

Коллеги Анатолия Жбанова подтвердили, что он сам по себе явление в псковском и не только псковском искусстве и большой русский художник как человек твердых убеждений, который всегда шёл своей дорогой, несмотря на вылитые на него ушаты грязи. Они сказали, что он «удерживает корабль живописи на плаву» несмотря ни на что, не поддаваясь агрессивному виртуальному океану.

«Я частенько менялся, - сказал сам Анатолий Жбанов. – Но всегда старался быть свободным». И в подтверждение всего, что о нем сказали коллеги, друзья и искусствоведы, посвятил свою небольшую речь не столько себе, сколько вымирающей русской деревне, за которую у него болит душа.

Сокуратором персональной выставки Анатолия Жбанова стала выпускница Тартуского университета, младший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Анастасия Аникеева. Работа над этой выставкой стала профессиональным дебютом в её карьере искусствоведа. Анастасия написала аннотацию к выставочному буклету, а также и на открытии выставки постаралась объяснить собравшимся, чем ее так восхитил художник Анатолий Жбанов, с которым она познакомилась вот только что. «Пока я стояла и слушала других выступающих, я также услышала, как некоторые посетители выставки шепотом говорили друг другу, что они ничего не понимают, что это какая-то мазня. Я хочу объяснить, что это за «мазня», - сказала Анастасия. - Это искусство не столько для того, чтобы им любоваться, сколько для того, чтобы читать знаки, попытаться уловить смыслы, которые хотел донести автор. Благодаря этой выставке каждый из нас получил уникальную возможность посмотреть на современную реальность глазами художника и увидеть ее проблемы. Здесь и война (на Украине и в Сирии), здесь и проблема алкоголизма в деревне. Здесь, как мне показалось, художник говорит о возрастающем влиянии церкви, с которым лично я не согласна. В общем, на этой выставке каждый может найти что-то свое и задуматься о происходящем».

На открытии выставки у Анатолия Жбанова не было отбоя от желающих получить автограф, а также от молодых людей, которые напрашивались к нему в ученики.

Источник: Псковская Лента Новостей