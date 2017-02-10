В 2019 году в Псковской области планируется провести русско-шведскую выставку памяти Софьи Ковалевской

«Софья Ковалевская. Полибино. Михайловское. Стокгольм», подготовлена она в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Вчера, в годовщину смерти Софьи Ковалевской - выдающегося ученого, первой женщины-академика математики в России, чьи жизнь и начало творческого пути накрепко связаны с Псковской землей, посвященная ей выставка открылась в Стокгольме, в посольстве Российской Федерации в Швеции. Выставка называется, подготовлена она в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее со ссылкой на письмо посла РФ в Королевстве Швеция В. Татаринцева в «Михайловское», сегодня псковская делегация, в состав которой входят директор мемориального музея-усадьбы С. В. Ковалевской «Полибино» Валентина Румянцева и руководитель выставочного отдела Пушкинского Заповедника Александр Иванов, приняли участие в ряде событий, приуроченных ко дню памяти выдающейся россиянки. Так, в частности, они вместе с сотрудниками посольства возложили цветы к могиле С. В. Ковалевской на Северном кладбище Стокгольма. Затем у них была возможность пообщаться с сотрудниками математического факультета Стокгольмского университета и осмотреть развернутую в учебном заведении небольшую экспозицию, посвященную жизни и творчеству женщины-математика.

Кроме того, на встрече с сотрудниками математического Института Миттаг-Леффлера музейщики из «Полибино» и «Михайловского» обсудили ряд вопросов, связанных с планами провести совместную русско-шведскую выставку, посвященную жизни и творчеству С. В. Ковалевской в Псковской области в 2019 году.

Источник: Псковская Лента Новостей