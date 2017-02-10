Сегодня: Суббота, 11 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей города Пскова Кинокайф Бесплатно почисти плед 2 февраля Лучшая интерьерная печать в Пскове Европа Плюс - радио №1 в России
Псковские археологи разобрали дренажную систему, обнаруженную на раскопках в Музейном переулке, чтобы продолжать изучать культурный слой

Псковские археологи разобрали дренажную систему, обнаруженную на раскопках в Музейном переулке, чтобы продолжать изучать культурный слой

Псковские археологи определяют дату сооружения дренажной системы, обнаруженной на раскопках в Музейном переулке. Об этом сообщается на странице Археологического центра Псковской области в Instagram...4



В 2019 году в Псковской области планируется провести русско-шведскую выставку памяти Софьи Ковалевской

11.02.2017 14:01 ПЛН, Псков

Вчера, в годовщину смерти Софьи Ковалевской - выдающегося ученого, первой женщины-академика математики в России, чьи жизнь и начало творческого пути накрепко связаны с Псковской землей, посвященная ей выставка открылась в Стокгольме, в посольстве Российской Федерации в Швеции. Выставка называется «Софья Ковалевская. Полибино. Михайловское. Стокгольм», подготовлена она в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».
 
Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее со ссылкой на письмо посла РФ в Королевстве Швеция В. Татаринцева в «Михайловское», сегодня псковская делегация, в состав которой входят директор мемориального музея-усадьбы С. В. Ковалевской «Полибино» Валентина Румянцева и руководитель выставочного отдела Пушкинского Заповедника Александр Иванов, приняли участие в ряде событий, приуроченных ко дню памяти выдающейся россиянки. Так, в частности, они вместе с сотрудниками посольства возложили цветы к могиле С. В. Ковалевской на Северном кладбище Стокгольма. Затем у них была возможность пообщаться с сотрудниками математического факультета Стокгольмского университета и осмотреть развернутую в учебном заведении небольшую экспозицию, посвященную жизни и творчеству женщины-математика. 
 
Кроме того, на встрече с сотрудниками математического Института Миттаг-Леффлера музейщики из «Полибино» и «Михайловского» обсудили ряд вопросов, связанных с планами провести совместную русско-шведскую выставку, посвященную жизни и творчеству С. В. Ковалевской в Псковской области в 2019 году.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28