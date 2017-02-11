Псковичей приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Казачья застава»

Спорт
Политика
Глава Пскова предлагает новый механизм формирования единого списка кандидатов в депутаты в городах Псковской области13
Недвижимость
По факту подделки документа для выдачи разрешения на строительство дома по улице Гдовской в Пскове возбуждено уголовное дело12
Псковичи начали регистрировать недвижимость в других регионах с помощью нового формата оказания услуг Росреестра
Общество
Дмитрий Быстров призвал организовать выезд мобильных налоговых офисов в населенные пункты всех волостей Островского района
Фестивали
Зрители выберут лучший эскиз спектакля, созданный в рамках лаборатории Олега Лоевского на Пушкинском фестивале
Средства с концерта Камерного хора Смольного собора будут направлены на строительство храма при псковской больнице
Происшествия
За сутки полицией в Псковской области установлены 14 человек, подозреваемых в совершении преступлений