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Творческие коллективы и отдельных исполнителей Псковской области приглашают к участию в конкурсе «Открыты творчеству сердца»

11.02.2017 17:47 ПЛН, Псков

С 23 по 26 марта в Пскове пройдет I Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Открыты творчеству сердца». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по культуре, коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 6 лет и старше приглашаются к участию в фестивале по номинациям: вокал, хореография, инструментальное исполнительство, театр, театр мод, цирковое искусство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта.
 
Целью проекта являются: выявление одаренных исполнителей с целью дальнейшего развития и поддержки их таланта; установление творческих контактов, укрепление дружеских связей детей и молодежи; повышение профессионального мастерства руководителей коллективов и педагогов.
 
В рамках фестиваля планируется проведение мастер-классов, экскурсий, развлекательных программ.
Организатором фестиваля-конкурса «Открыты творчеству сердца» выступает АНО «Центр развития культуры и искусства «Время талантов».
 
Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте http://time-talantov.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей



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