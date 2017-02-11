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Псковские археологи разобрали дренажную систему, обнаруженную на раскопках в Музейном переулке, чтобы продолжать изучать культурный слой

Псковские археологи разобрали дренажную систему, обнаруженную на раскопках в Музейном переулке, чтобы продолжать изучать культурный слой

Псковские археологи определяют дату сооружения дренажной системы, обнаруженной на раскопках в Музейном переулке. Об этом сообщается на странице Археологического центра Псковской области в Instagram...4



Очередное заседание «Изборской пятницы» посвятили 90-летию со дня рождения Валентины Розовой

11.02.2017 16:39 ПЛН, Псков

9 февраля состоялось очередное заседание «Изборской пятницы», посвященное 90-летию со дня рождения Валентины Розовой, около 40 лет посвятившей работе в культуре.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск», воздать дань памяти первой заведующей Изборским музеем пришли не только изборяне, трудившиеся вместе с ней в библиотеке, в Изборском музее, но и коллеги из Псковского музея-заповедника: Ольга Васильева, зав. отделом научно-фондовой работы, Александра Григорьева, долгие годы работавшая главным хранителем. С большой теплотой они отмечали, что Валентина Дмитриевна, светлый, добрый, отзывчивый человек, была счастлива и востребована в профессии. 
 
Особо волнующим, отметили в музее, стал рассказ дочери В. Розовой - Любови Грушиной - с демонстрацией компьютерной презентации из личных семейных архивов.  
 
Театр песни «Надежда» под руководством Надежды Павловой исполнил несколько лирических песен, посвященных Изборску, в том числе любимые песни Валентины Дмитриевны: «Стены», «Пройду тропинкой узкою…».
 
Сотрудники  музея-заповедника подготовили выставку, включающую фотографии, редкие музейные предметы (например, журнал успеваемости юной Валентины в 1933-1940 гг.), электронную презентацию, где использовались фотоархивы музея и материалы из семейных архивов изборян.
 
Воспоминаниями о В. Розовой поделились изборяне, стоявшие у истоков создания Изборского музея, исследователи-археологи.

Источник: Псковская Лента Новостей



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