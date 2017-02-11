Очередное заседание «Изборской пятницы» посвятили 90-летию со дня рождения Валентины Розовой

9 февраля состоялось очередное заседание «Изборской пятницы», посвященное 90-летию со дня рождения Валентины Розовой, около 40 лет посвятившей работе в культуре.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск», воздать дань памяти первой заведующей Изборским музеем пришли не только изборяне, трудившиеся вместе с ней в библиотеке, в Изборском музее, но и коллеги из Псковского музея-заповедника: Ольга Васильева, зав. отделом научно-фондовой работы, Александра Григорьева, долгие годы работавшая главным хранителем. С большой теплотой они отмечали, что Валентина Дмитриевна, светлый, добрый, отзывчивый человек, была счастлива и востребована в профессии.

Особо волнующим, отметили в музее, стал рассказ дочери В. Розовой - Любови Грушиной - с демонстрацией компьютерной презентации из личных семейных архивов.

Театр песни «Надежда» под руководством Надежды Павловой исполнил несколько лирических песен, посвященных Изборску, в том числе любимые песни Валентины Дмитриевны: «Стены», «Пройду тропинкой узкою…».

Сотрудники музея-заповедника подготовили выставку, включающую фотографии, редкие музейные предметы (например, журнал успеваемости юной Валентины в 1933-1940 гг.), электронную презентацию, где использовались фотоархивы музея и материалы из семейных архивов изборян.

Воспоминаниями о В. Розовой поделились изборяне, стоявшие у истоков создания Изборского музея, исследователи-археологи.

Источник: Псковская Лента Новостей