Псковская область активно готовится к Масленице

Псковская область активно готовится к Областному фольклорному фестивалю «Масленичный разгуляй». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре народного творчества, в культурно-досуговых учреждениях области творческие коллективы репетируют обрядовые масленичные программы, поднимают из небытия Псковские масленичные песни, рецепты уникальных масленичных блюд.

Праздничное видеоприветствие пришлют обладатели Гран-при I Всероссийской Масленицы 2011 года – Усвятские песнохорки.

В настоящие время в Псковском областном центре народного творчества приняты заявки на участие в фестивале от фольклорных коллективов Порховского, Дедовичского, Пушкиногорского, Усвятского, Островского, Невельского, Плюсского, Печорского районов и нескольких коллективов из города Пскова.

Напомним, что фестиваль пройдет 20 февраля в 14.00 в Псковском областном колледже искусств (ул. Набат, 5).

Источник: Псковская Лента Новостей