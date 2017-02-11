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Концерт парижанки Анны Хоменя откроет сезон органных концертов в Печорах

12.02.2017 14:18 ПЛН, Псков

Ежегодный фестиваль «Дни музыки в Печорах» откроет сезон органных концертов в лютеранской церкви святого Петра. Как сообщается в официальной группе мероприятия «ВКонтакте», 9 апреля, в воскресенье, в 16.00 состоится концерт Анны Хоменя (Париж).

Духовой орган лютеранской церкви Св. Петра в Печорах построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России. Также печорский орган является единственным духовым органом в Псковской области.

Концерты проводятся с апреля по октябрь, и пожертвования идут на восстановление этого уникального инструмента.

Концерты осуществляются на пожертвования слушателей. Рекомендуемая сумма от 200 руб.

Источник: Псковская Лента Новостей



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