Праправнучка Пушкина Клотильда фон Ринтелен: Теперь я понимаю, почему Михайловское - самое любимое…

Завершился визит делегации Немецкого Пушкинского общества в Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Вчера гости отбыли в Санкт-Петербург, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Гости из Немецкого Пушкинского общества в Святогорском монастыре.

За эти несколько дней праправнучка поэта Клотильда фон Ринтелен (урожденная графиня фон Меренберг) и ее товарищи успели побывать во всех мемориальных усадьбах заповедника и в музеях «Пушкинская деревня» и «Водяная мельница» в Бугрово.

На экскурсии в «Пушкинской деревне. Рядом с хранителем музея Вячеславом Козминым (справа) - праправнучка Пушкина Клотильда фон Ринтелен.

В классе русской письменности и словесности они с удовольствием попробовали написать письма гусиными перьями - несколько таких писем ушло из «Музейной почты» в Германию и Швейцарию. По приглашению музейщиков гости съездили и в великолукское Полибино (так счастливо совпало, что именно в эти дни там открывали подготовленную музеем-заповедником «Михайловское» выставку, посвященную С.В. Ковалевской), побывали с экскурсией в Пскове и в Псково-Печерском монастыре.

Клотильда фон Ринтелен и директор Пушкинского Заповедника Георгий Василевич на открытии выставки «Софья Ковалевская. Полибино. Михайловское. Стокгольм».

Двое из восьми членов делегации приехали в псковские пушкинские места впервые, иные бывали здесь и раньше, но радостно открывали для себя бесконечность России и всё новые и новые черты поэтической родины их русского кумира Александра Пушкина. Сама Клотильда, например, впервые побывала здесь в феврале - раньше ее визиты приходились на летние месяцы. Бесконечные пространства, искрящийся на солнце снег, деревья в инее - все это поразило европейцев. Они без устали, часами, даже после подробных и долгих экскурсий, снова и снова гуляли по Михайловскому, рядом с которым, в гостевом доме, их поселили. Выходили в парк и поздним вечером, и ранним утром, до завтрака. В день перед отъездом актер Бернт Хан отправился даже на ночную прогулку по имению Пушкиных и его окрестностям…

Поразили немецких визитеров и люди - приветливые, доброжелательные, спокойные. «Радушный прием, который нам оказывали все и каждый - был свыше всяких ожиданий», - признается социолог Евгения Хартлебен. А пианистка, лауреат международных конкурсов Шейла Анрольд с благодарностью отметила, сколько терпения проявили музейщики, помогавшие ей с Бертом и сотрудником Пушкинского Заповедника, талантливым чтецом Михаилом Гавриловым репетировать литературно-музыкальную программу, которую - как дань памяти поэта они исполняли в Михайловском в канун 180-й годовщины гибели Пушкина.

Стихи Пушкина в оригинале и в немецких переводах в исполнении Михаила Гаврилова и Бернта Хана вступали в диалог с классической музыкой. За роялем - Шейла Арнольд.

Гости тоже весьма расположили к себе пушкиногорцев. После того же концерта, например, ученица 2 класса Пушкиногорской ДШИ имени Гейченко Алена Завьялова попросила разрешения сфотографироваться с именитой пианисткой на память. Та в свою очередь поинтересовалась, не учится ли Алена играть на фортепьяно и, получив утвердительный ответ, жестом пригласила девочку за рояль. Алена не растерялась и сыграла Шейле этюд Лака, который у нее сейчас выучен лучше всего - довольно, кстати, сложную пьесу для второклассницы! И… получила похвалу и букет от пианистки, а еще веточку хризантем от самой праправнучки Пушкина!

Алена Завьялова играет для Шейлы Арнольд.

Высокий стиль и утончённый вкус в оформлении музейных интерьеров приятно удивил наследницу основателя знаменитой фортепианной фирмы Seiler Урсулу Зайлер. Вообще, посещая музеи, гости были необычайно внимательны к мельчайшим деталям экспозиций, отмечают экскурсоводы и переводчики, работавшие все эти дни с группой. Делегаты Немецкого Пушкинского общества, в свою очередь, были удивлены тому, насколько подробно и точно сотрудники музеев могут ответить на вопросы о любом, даже, на первый взгляд, казалось бы, незначимом, экспонате.

Вольно или невольно гости из Германии (а в делегации были жители Висбадена, Кёльна, Берлина…) и Швейцарии во всём искали черты, сближающие наши страны и народы, особо отмечая русско-немецкие культурные и социальные связи. Так на экскурсии в Петровском их очень интересовали немецкие корни семьи Ганнибалов. А в Полибино они долго расспрашивали о «немецкой ветви» рода Корвин-Круковских, в частности обо всем, что касается прадеда Софьи Ковалевской - математика и астронома, активного популяризатора науки, академика и действительного статского советника Фёдора Ивановича (Фридриха Теодора) Шуберта. Шуберт, кстати, по некоторым данным, которые в музее С.В. Ковалевской ещё намерены тщательно проверить, был в числе экзаменаторов на выпускных испытаниях лицеиста Пушкина.

В Полибино, во флигеле, где размещены экспонаты музея, пока усадебный дом находится на реставрации.

Делегаты от Немецкого Пушкинского общества близко к сердцу приняли проблемы единственного в мире музея-усадьбы С.В. Ковалевской в Полибино и выразили надежду, что реставрация старинного усадебного дома всё-таки благополучно завершится и уникальная коллекция займет достойное место в нём. «Этот музей - еще одно доказательство того, что Россия - неотъемлемая часть Европы», - отметил на открытии выставки «Софья Ковалевская. Полибино. Михайловское. Стокгольм» секретарь общества, дипломат, долгое время работавший в России и на Украине Дитмар Штюдеманн. Новую выставку в Полибино гость из Германии оценил как «…своего рода европейское событие».

Дитрих Штюдеманн (слева) и другие члены делегации на открытии выставки «Софья Ковалевская. Полибино. Михайловское. Стокгольм».

Но более всего членов Немецкого Пушкинского общества поразил «здоровый культ Пушкина», с проявлениями которого они столкнулись не только в Святогорье, но и в Пскове. У нас тоже есть гениальные поэты, - говорили гости, - но ни Гете, ни Шиллер не значат так много для современного немца, как Пушкин для русских, и их произведения и идеи не укоренены настолько в жизни и сознании людей. Одна из участников поездки, профессиональный репортер Эльке Зур даже записала материал об этом для передачи на немецком национальном радио, проинтервьюировав не только директора Пушкинского Заповедника Георгия Василевича, но и священника, настоятеля псковского храма Анастасии Римлянки отца Евгения, и псковских школьников.

В гостевом доме близ усадьбы Михайловское. Эльке Зур берёт интервью у Георгия Василевича. Дитрих Штюдеманн, свободно владеющий русским, выступает в качестве переводчика.

В день памяти Пушкина немецкие гости вместе со многими россиянами пришли на литию «об убиенном болярине Александре» в Святогорский монастырь.

«В такие же скорбные даты в разные годы я бывала и в Москве, и в Санкт-Петербурге, - сказала Клотильда фон Ринтелен собравшимся, - но впервые в этот день я в Михайловском, самом любимом месте Пушкина. И теперь я понимаю, почему оно - самое любимое…»

Добавим, что Немецкое Пушкинское общество, со времени создания которого в нынешнем году исполняется 30 лет, объединяет на сегодняшний день порядка 140 жителей Германии и Швейцарии - в подавляющем большинстве немецкоязычных! Силами общества раз в два года проводятся научные конференции, ближайшая из них - «Пушкин и культура Запада» с участием в числе прочих и исследователей из России, намечена на ноябрь нынешнего года. Для своих членов организация устраивает просветительные поездки по литературным местам нашей страны. Между Государственным музеем-заповедником А.С. Пушкина «Михайловское» и Немецким Пушкинским обществом давно налажены дружеские и деловые связи.

Фото Николая Алексеева и Лидии Токаревой

(информационная служба Пушкинского Заповедника).

Источник: Псковская Лента Новостей