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Псковичам предлагают поучаствовать в конкурсе «Любимые герои произведений Каверина»

13.02.2017 15:32 ПЛН, Псков

Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина приглашает принять участие в конкурсе на собственную иллюстрацию к любому из произведений писателя-земляка Вениамина Александровича Каверина.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки, до 16 апреля рисунок нужно принести в библиотеку по адресу: Псков, Сиреневый бульвар, д. 3.
 
Рисунки могут быть выполнены в технике гуаши, акварели, пастели, карандаша или в смешанной технике. Принимаются работы любого формата. Предпочтительный размер рисунка - А3. На обороте рисунка указываются название образовательного учреждения, класс/группа, фамилия и имя автора рисунка, ФИО преподавателя или родителя, контактный телефон.
 
Победители конкурса получат дипломы и призы, а все участники - благодарственные письма.
 
По итогам конкурса в библиотеке будет организована художественная выставка. Фотографии всех работ будут размещены в альбоме группы ВКонтакте «Два капитана: роман, музей, библиотека».
 
Справки по телефону: 8 (8112) 68-20-19, Иванова Надежда Леонидовна, Винидиктова Яна Олеговна.
 
Положение о конкурсе http://www.kaverin.ru/projects/favorite_characters/2382

Источник: Псковская Лента Новостей



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