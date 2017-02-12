Псковичам предлагают поучаствовать в конкурсе «Любимые герои произведений Каверина»

Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина приглашает принять участие в конкурсе на собственную иллюстрацию к любому из произведений писателя-земляка Вениамина Александровича Каверина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки, до 16 апреля рисунок нужно принести в библиотеку по адресу: Псков, Сиреневый бульвар, д. 3.

Рисунки могут быть выполнены в технике гуаши, акварели, пастели, карандаша или в смешанной технике. Принимаются работы любого формата. Предпочтительный размер рисунка - А3. На обороте рисунка указываются название образовательного учреждения, класс/группа, фамилия и имя автора рисунка, ФИО преподавателя или родителя, контактный телефон.

Победители конкурса получат дипломы и призы, а все участники - благодарственные письма.

ВКонтакте «Два капитана: роман, музей, библиотека». По итогам конкурса в библиотеке будет организована художественная выставка. Фотографии всех работ будут размещены в альбоме группы

Справки по телефону: 8 (8112) 68-20-19, Иванова Надежда Леонидовна, Винидиктова Яна Олеговна.

http://www.kaverin.ru/projects/favorite_characters/2382. Положение о конкурсе

Источник: Псковская Лента Новостей