Псковичам предлагают поучаствовать в конкурсе «Любимые герои произведений Каверина»

Спорт
Олимпийский чемпион Сергей Чепиков: «Юность» - идеальное место для тренировок лыжников и биатлонистов
Политика
Сергей Неверов: В единый день предварительного голосования «Единой России» на региональном уровне будет работать порядка 2000 участков7
Недвижимость
По факту подделки документа для выдачи разрешения на строительство дома по улице Гдовской в Пскове возбуждено уголовное дело14
Псковичи начали регистрировать недвижимость в других регионах с помощью нового формата оказания услуг Росреестра
Общество
Володин предложил депутатам Госдумы использовать программу для удаленной связи с приемными в регионах
Фестивали
«Пинежский Пушкин» стал лидером зрительного голосования по итогам режиссерской лаборатории Олега Лоевского 1