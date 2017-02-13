Группа «Ленинград» выступит на «Чартовой Дюжине»

До юбилейной Национальной музыкальной премии «Чартова Дюжина» осталось десять дней. «Наше Радио» открывает секреты предстоящей премии: на «Чартову Дюжину» приедет группа «Ленинград» и отыграет специальный сет на сцене «Олимпийского».

В 2017 году «Чартовой Дюжине» исполняется 10 лет, а группе «Ленинград» - 20 лет! Поэтому выступление «Ленинграда» будет особенным и вдвойне юбилейным.

Конечно, музыканты из Санкт-Петербурга рассчитывают увезти с собой пару золотых пластинок – группа представлена в номинациях «Клип» и «Группа», сам Сергей Шнуров претендует на звание «Солист», а вокалистки группы Василиса и Флорида участвуют в номинации «Солистка». Получится у «Ленинграда» выиграть награды или придётся довольствоваться оглушительными аплодисментами – узнаем 23 февраля!

Кроме «Ленинграда» 23 февраля 2017 года в СК «Олимпийский» выступят «Машина времени», «Би-2», «Калинов мост», «Ночные Снайперы», «Кукрыниксы», «Мельница», 25/17, «Княzz», «Конец фильма», «Авиа», дебютанты The Hatters и специальный гость – Баста.

Напомним, на радиостанции «Наше Радио Псков» (103.0 FM) продолжается розыгрыш билетов на вручение десятой юбилейной национальной премии «Чартова Дюжина».

Чтобы выиграть два билета на музыкальное шоу, слушатели радиостанции «Наше Радио Псков» (103.0 FM) должны дозвониться в эфир сразу после того, как прозвучит ролик с номером телефона.

Розыгрыш будет проходить до 17 февраля.

Источник: Псковская Лента Новостей