8 специалистов библиотечной сферы получат дипломы колледжа искусств о среднем профессиональном образовании

Первый выпуск студентов специальности «Библиотековедение», обучающихся по сетевой форме реализации образовательных программ, состоится в феврале в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Как рассказала заведующая заочным обучением Наталья Федотова, набор на специальность «Библиотековедение» - это совместная инициатива Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова и Псковской областной универсальной научной библиотеки. В процессе подготовки специалистов был использован ресурс этих двух крупнейших в области учреждений культуры.

Такая форма обучения позволяет повысить качество образования, расширить доступ обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам обучения, предоставляя студентам возможность углублённого изучения учебных курсов, предметов, дисциплин, совершенствование профессиональных компетенций за счёт изучения и освоения опыта ведущих специалистов Псковской областной универсальной научной библиотеки, которые используют в обучении информационные, учебно-технические, учебно-методические ресурсы библиотеки.

В этом году дипломы о среднем профессиональном образовании должны получить восемь выпускников. Все они уже являются сотрудниками библиотек города Пскова и Псковской области: п. Дедовичи, г. Опочки, Дновского района, Псковского района, г. Великие Луки.

Государственную квалификационную комиссию, которая будет оценивать профессиональные компетенции выпускников 17 февраля, возглавит директор библиотеки Вера Павлова.

Источник: Псковская Лента Новостей