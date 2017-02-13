Сегодня - день рождения легендарного «пушкинского домового» Семена Гейченко

Сегодня - день рождения легендарного хранителя псковских пушкинских мест, первого послевоенного директора музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Семена Степановича Гейченко.

Из фондов Пушкинского Заповедника.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, сегодня, в знак памяти и признательности «пушкинскому домовому», в Центральной районной библиотеке Петергофа, которая с августа прошлого года носит имя Гейченко, завтра откроется выставка «Святые Пушкинские Горы» из фондов «Михайловского».

Это событие входит в программу большого фестиваля «General Fest - 2017», посвящённого С.С. Гейченко. В этом году его проводят в библиотеке во второй раз, открыв в канун дня памяти Пушкина, 9 февраля и планируя завершить только к 27 февраля. В программу вошли и различные, не похожие друг на друга экспозиции, и литературно-музыкальные гостиные с разными ведущими/исполнителями, концерты и этно-фольклорные программы, а также презентации книг, встречи с интересными людьми, спектакль «Спектакль «кинПушкинПушкинПуш…», знакомый псковичам по недавно завершившемуся театральному фестивалю, лития на месте крещения и акция памяти возле дома Гейченко на Конно-Гренадёрской, даже интерактивная программа в живыми петухами и другими домашними животными - действо назвали гейченковским «загадочным словом» - «Хутеп»…

Выставка из собрания Пушкинского Заповедника, рассказали в музее, представляет собой большую - пятьдесят видов - коллекцию исторических фотографий, запечатлевших псковские пушкинские места в разные годы, начиная с конца XIX века, когда в России праздновали столетие со дня рождения поэта.

Н.И. Сюльтин. Святогорский монастырь. Начало ХХ века. Из фондов Пушкинского Заповедника.

Большой блок материалов рассказывает о том, каким, после освобождения от немецко-фашистских захватчиком, «достался» заповедник его новому директору, и о том, как шло восстановление мемориальных усадеб.

Михайловское. Разрушенный дом Пушкина. 1944. Материалы Государственной Чрезвычайной Комиссии. Из фондов Пушкинского Заповедника.

Эта экспозиция хорошо знакома жителям нашей области - в разное время её показывали в Великих Луках, Опочке, Пскове. В Петергофе выставка «Святые Пушкинские Горы» будет работать до 7 апреля.

А в Пушкинских Горах, в музее-заповеднике «Михайловское» уже завтра примут первых участников традиционных, в нынешнем году уже ХХ Февральских музейных чтений памяти С.С. Гейченко, которые в нынешнем году назвали стихом из «Евгения Онегина» - «Дай оглянусь…». Заседания конференции пройдут 16 и 17 февраля, и традиционно стать слушателем чтений может любой желающий. В пятницу 17 февраля также состоится лития на могиле С.С. и Л.Д. Гейченко на Ворониче. Начало заупокойной службы - в 12.15.

Источник: Псковская Лента Новостей