IV Межрайонный конкурс детского исполнительского творчества «Волшебные звуки музыки» состоялся в Себеже

11 февраля в концертном зале Себежской детской школы искусств состоялся IV Межрайонный конкурс детского исполнительского творчества «Волшебные звуки музыки».

Как сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель директора Себежской ДШИ Ольга Дмитриева, уже не первый раз в Себеже принимали учащихся и преподавателей из детских школ искусств Пустошки, Новосокольников, Невеля, Куньи и филиала Себежской детской школы искусств - Идрицкой детской музыкальной школы. Новичками мероприятия стали юные музыканты и их наставники из Опочки, Острова и Псковского района.

«Все очень волновались. Им было предоставлено время для репетиций в концертном зале, классы для размещения. Своеобразным местом обмена мнениями стал уголок «Здесь можно попить чайку», который практически не пустовал в течение дня», - рассказала О.Дмитриева.

Открыли мероприятие два музыкальных номера – приветствия гостям и участникам от Себежской детской школы искусств: ансамбль балалаечников и ансамбль духовых инструментов, с которым выступила Ангелина Николаева (домра).

Участники конкурса выступали в трех возрастных группах: младшей, средней и старшей.

Ребята пели и играли классическую и современную музыку. В зале звучали баян, аккордеон, балалайка, гусли, гитара, труба и фортепиано.

Себежскую детскую школу искусств на конкурсе представили 7 человек. Среди 40 участников их места в своих возрастных группах распределились следующим образом: диплом II степени у самой юной участницы конкурса Ангелины Егоровой (фортепиано) и у Владислава Точилова (баян), диплом I степени получила Ксения Ткаченко (фортепиано), диплом лауреата III степени у Ярослава Шумкова (труба) и Елизаветы Красовской (вокал), диплом лауреата II степени был вручен Никите Вахрушеву (балалайка), диплом лауреата I степени решением жюри присвоен Дарье Конченковой (фортепиано).

Источник: Псковская Лента Новостей