Псковичей приглашают на Сретенский бал

В Городском культурном центре 19 февраля с 18.00 до 20.00 состоится Сретенский молодежный бал, приуроченный к православному празднику Сретения Господня. Его организаторами являются Псковский городской молодежный центр совместно с областным колледжем культуры им. Н.А. Римского - Корсакова при поддержке управления культуры администрации Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, танцевать на балу торжественный вальс и романтичный менуэт, кадриль и польку будут около 20 пар. Молодые люди готовились к этому заранее, разучивая танцы на специальных занятиях.

Аккомпанировать будет музыкальный секстет Ильи Кричевского. Во время перерыва участникам бала будут предложены литературный и игровой салоны, фотосесси. Они смогут показать свои таланты в пении и чтении стихов. Затем для танцев с участниками бала будут приглашены все гости.

Вход свободный, предлагается дресс-код: для девушек платья ниже колена, прическа не должна закрывать шею; для юношей - темные туфли, брюки и светлая рубашка, пиджак приветствуется.

Источник: Псковская Лента Новостей