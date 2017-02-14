Независимая оценка качества оказания услуг будет проведена в 26 учреждениях культуры Псковской области в 2017 году

Дорожная обстановка
На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТО10
Политика
Сергей Неверов: В единый день предварительного голосования «Единой России» на региональном уровне будет работать порядка 2000 участков8
Недвижимость
Начата проверка целевого использования средств, вложенных дольщиками в строительство дома на Индустриальной, 6-а3
Общество
«Программа празднования Масленицы в Пскове в 2017 году» - тема пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 15 февраля