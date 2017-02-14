Независимая оценка качества оказания услуг будет проведена в 26 учреждениях культуры Псковской области в 2017 году

13 февраля состоялось заседание Общественного совета по культуре при Государственном комитете Псковской области по культуре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, открывая заседание, председатель совета по культуре Виктор Лысюк отметил, что это последняя встреча в таком составе в текущем году - срок полномочий этого совета заканчивается. Согласно постановлению администрации области Общественная палата Псковской области определит персональный состав участников нового совета по культуре на ближайшие 2 года.

Виктор Лысюк поблагодарил присутствующих за проделанную работу. За 2 года были рассмотрены важнейшие вопросы и приняты значимые решения. В частности, определены основы культурной политики в нашем регионе, инициированы мероприятия, посвященные Году культуры, Году литературы, Году Довмонта в Пскове, мероприятия, направленные на сохранение церкви Успения Святой Богородицы в деревне Мелетово, находящейся в аварийном состоянии, утвержден новый состав художественно-экспертного совета.

На заседании было отмечено, что одним из приоритетных направлений деятельности совета является проведение независимой оценки качества работы учреждений культуры в соответствии с федеральным законодательством. Участники заседания определили организации, в отношении которых в 2017 году будет проводиться независимая оценка качества оказания услуг. Это 26 учреждений культуры, 24 из них муниципальных, 2 – государственных. Были также определены государственные учреждения культуры области, не оказывающие услуги населению, в отношении которых не будет проводиться НОК.

Виктор Лысюк вручил благодарственные письма за плодотворную работу в составе общественного совета и активную жизненную позицию Ирене Панченко, Светлане Мельничук, Валерию Павлову, Виктору Рулеву, Андрею Веретину.

Источник: Псковская Лента Новостей