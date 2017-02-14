Администрация Псковской области и Санкт-Петербургский государственный институт культуры подписали соглашение о сотрудничестве

Администрация Псковской области и Санкт-Петербургский государственный институт культуры (СПбГИК) подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, подписи под документом поставили во вторник, 14 февраля, губернатор Псковской области Андрей Турчак и ректор СПбГИК Александр Тургаев.

Соглашение о сотрудничестве предполагает взаимодействие в области театрального, музыкального, изобразительного, эстрадного и циркового искусства, кино, телевидения и радиовещания, библиотечного и музейного дела, охраны и рационального использования памятников и других объектов культурно-исторического наследия, самодеятельного народного творчества, народных промыслов и других видов культурной деятельности.

В ходе встречи была рассмотрена возможность создания на базе Псковского областного колледжа культуры и искусства представительства вуза. Здесь смогли бы проходить обучение, переподготовку либо курсы повышения квалификации специалисты сельских домов культуры, музеев, детских музыкальных школ, школьных библиотек и других учреждений культуры и образования без отрыва от основной деятельности.

Андрей Турчак поддержал это предложение в связи с реализацией на территории региона масштабной программы по ремонту сельских домов культуры и заинтересованности в повышении квалификации их работников. Кроме того, глава региона предложил привлечь к этому процессу кафедру культурологии Псковского государственного университета.

В завершение встречи губернатор пригласил коллективы Санкт-Петербургского государственного института культуры на певческий праздник, который ежегодно проходит в День славянской письменности и культуры в Псковском кремле в рамках Всероссийского хорового праздника.

Источник: Псковская Лента Новостей