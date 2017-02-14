В Пскове дан старт акции «Дарите книги с любовью»

14 февраля в 14.00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке был дан старт акции «Дарите книги с любовью».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, заведующая Региональным центром комплектования и каталогизации документов Псковской областной научной библиотеки Наталья Дуброва рассказала о цели акции и ценности пополнения фондов сельских библиотек новыми книгами.

С приветственным словом выступил вице-спикер Областного собрания депутатов, председатель комитета по культуре парламентариев ассоциации Северо-Запада России Виктор Остренко, который подчеркнул важность мероприятия и открыл акцию, подарив издание «Красная книга Псковской области».

Поддержали инициативу по сбору книг для сельских библиотек Юрий Коробов (книжный супермаркет «Буквоед», Кузбасской дивизии, 19), Денис Матвеев (Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов), Нина Дмитриева (Региональное отделение Русской школьной библиотечной ассоциации).

Первыми дарителями стали школьные библиотекари города Пскова: их вклад в акцию 87 новых изданий.

Напомним, что первая общероссийская акция «Дарите книги с любовью» организована по инициативе Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». Мероприятие приурочено к Международному дню книгодарения, который ежегодно (с 2012 года) отмечается 14 февраля в более чем 30 странах мира.

Идея Международного дня книгодарения – вдохновлять людей по всему миру дарить детям и друг другу хорошие книги, демонстрируя, что книга остается лучшим подарком и не теряет своей ценности даже в век высоких информационных технологий.

Псковская библиотечная ассоциация и Псковская областная универсальная научная библиотека присоединились к проведению этой акции и организовали на своей площадке сбор новых книг для сельских библиотек.

Акция продлится до 14 апреля. Подведение итогов акции состоится 18 апреля в рамках XIV Международного книжного форума «Русский Запад».

Акция проходит в ПОУНБ по адресу: ул. Профсоюзная, д. 2. Телефон для справок: 72-74-69.

Источник: Псковская Лента Новостей