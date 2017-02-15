Музейные чтения памяти С.С. Гейченко открылись в Пушкинском Заповеднике

Сегодня в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открылись ХХ Февральские музейные чтения памяти С.С. Гейченко. В этом году им дали название по строке из «Евгения Онегина» - «Дай оглянусь», обозначив тем самым как тему некую ретроспективу, историю - как собственно Пушкинского Заповедника, со времени создания которого в марте этого года исполнится 95 лет, так и всего музейного дела в России.

С.С. Гейченко. Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, конференция нынешнего года обещает быть весьма разнообразной и интересной. В ее программе - доклады и сообщения об отдельных страницах истории музея Александра Блока в подмосковном Шахматово, музея-усадьбы Д.И. Менделеева в Боблово (также Московская область), дома Хрущовых в Туле, художественном пространстве музея С.Г. Писахова и так далее. Среди главных лиц нынешних чтений первый - сегодняшний именинник, легендарный директор «Михайловского с 1944 года, С.С. Гейченко: воспоминаниям о хранителе и рассказам о том, как хранят его память в Михайловском, Петергофе, в разных семейных архивах посвящено шесть из 23 внесенных в программу докладов. Отдельные выступления посвящены памяти выдающегося российского графика В.М. Звонцова, со дня рождения которого в нынешнем году исполняется сто лет, живописца А.А. Большакова (выставка работ этого великолукского художника сейчас развёрнута в музее), других видных деятелей отечественной культуры.

Работа конференции рассчитана на два полных дня. Кроме того, завтра ее участники, а также жители и гости Святогорья смогут посетить заупокойную службу на городище Воронич, где у Георгиевского храма похоронены С.С. и Л.Д. Гейченко. Лития начнется в 12.15.

Стать слушателем чтений, а также принять участие в обсуждении услышанного свободно, без каких-либо предварительных согласований, традиционно может любой желающий, напомнили в музее.

Источник: Псковская Лента Новостей