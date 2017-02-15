Псковские музейщики ознакомились с содержимым самых нашумевших из найденных в Пскове кладов

15 февраля состоялось методическое занятие для сотрудников Псковского музея-заповедника, посвященное теме «Псковские клады». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, провела занятие старший научный сотрудник АНО «Псковский археологический центр» Татьяна Ершова. Она рассказала коллегам про клады, которые были найдены в Пскове при ее личном участии и особенно подробно про клад, который был найден археологами в Музейном переулке в сентябре прошлого года.

Напомним, этот клад был открыт на месте доходного дома Черехинского, где археологи раскопали развалившуюся печку, которая уходила в подвал и, вероятно, отапливала не только надземные, но и подземные помещения. Во время раскрытия этой печки из деревянной стены и показались предположительно жестяные банки, из которых посыпались монеты. Частично клад был завернут в газету датированную 1917 годом.

Всего было найдено шесть банок. В одной из них - предметы мелкой пластики и художественное литье: иконки, складни и кресты; во второй - изделия из драгоценных металлов; остальные были набиты монетами разного достоинства и металла. Неизвестна функциональная принадлежность этих банок, но, к сожалению, материал настолько пострадал от времени, что частично нанес вред их содержимому, даже изделиям из драгметаллов.

Кроме того, в этом кладе был обнаружен наградной ковш «уральского есаула Кубышкина», ордена «Станислава» (двух степеней) и орден «Святой Анны», нэцкэ, похожие на античные серьги, очень дорогие золотые швейцарские часы и множество других интереснейших предметов.

Всего более пяти тысяч единиц, большая часть которых – это старинные монеты, в том числе очень редкие, от древнеримских до монет начала XX века. Основной состав коллекции – это чеканка российской монеты от XIV до нач. XX века: новгородские и псковские монеты, есть даже рязанская «мордка», монеты Лжедмитрия, правда, относительный новодел – судя по всему, они были отчеканены при Екатерине II, но с подлинного чекана, который Петр I привез из Кракова; первые российские рубли Алексея Михайловича, ефимки, серебряный пробный грош Екатерины I, «боратинки» времён Речи Посполитой, японские монеты с хризантемами, монета императора Диоклетиана…

Все говорит о том, что этот клад принадлежал крупному коллекционеру, а таких в Пскове, кроме Федора Михайловича Плюшкина, не было - считает Татьяна Евгеньевна. Вдобавок те немногие коллекционеры-нумизматы, которые жили в Пскове в начале XX века, интересовались только монетами, а не как Плюшкин – всеми древностями.

У Татьяны Ершовой есть две версии, как уже после смерти Плюшкина образовался этот клад. Одна связана с возможной конфискацией имущества у Сергея Федоровича Плюшкина во время его ареста: вероятно, коллекция могла быть перемещена в дом Черехинского. По другой версии вдова Сергея Федоровича Плюшкина, оказавшись в трудном материальном положении, могла продать Черехинскому что-то из вещей, которые у нее остались после того, как коллекцию знаменитого псковского собирателя выкупила казна. А тот мог эти вещи спрятать, прежде чем сам был репрессирован.

Изложенная гипотеза была признана некоторыми сотрудниками музея дискуссионной. Документы того времени неопровержимо свидетельствуют о том, что почти вся коллекция Федора Плюшкина в 1914-м году была описана, опечатана и под охраной вывезена из Пскова в крупнейшие музеи. А в тех пяти ящиках, которые остались в Поганкиных палатах, по описи было всего две монеты. К тому же осталось слишком мало сведений о других псковских коллекционерах, чтобы судить о размерах их коллекций.

Так что вопрос о происхождении найденного в Пскове в сентябре внушительного клада остается открытым.

Источник: Псковская Лента Новостей