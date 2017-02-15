На концерт, посвященный рыцарской поэзии, приглашают жителей Пскова 20 февраля

20 февраля в 15.00 в актовом зале Псковской областной библиотеки состоится концерт «Рыцарская поэзия». В авторской программе музыковеда и композитора Татьяны Лаптевой примут участие исполнители Дарья Яблочкина и Александр Кислов. Концертмейстер Валерия Дунюшкина. Ведет концертную программу Зинаида Слободзян.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, слушатели этого концерта станут участниками необычного события. Прозвучат переложенные на современную музыку стихи поэтов, которые жили очень давно, на рубеже XII и XIII веков в Европе, часть из них - на юге современной Франции, часть – в области северо-запада современной Германии. Гости концерта услышат поэтические голоса трубадуров и миннезингеров, поэтов и музыкантов.

Концерт задуман как цикл, в котором многогранно раскроется жизнь влюблённых и любящих героев. В музыке автор стремился передать колорит далёкого времени – Средневековья и вместе с тем приблизить через музыку, то время к нашему, к современности, к XXI веку.

«История сохранила имена 40 представителей этого удивительного творческого сословия. Сохранено и более 250 подлинных поэтических и нотных текстов, и уже в конце XIII века были составлены жизнеописания их авторов. Правда, современные исследователи не считают их весьма достоверными, так как заметно, что так называемые биографии опираются на истории и события, описанные в их стихах, - отечают организаторы концерта. - Творчество трубадуров и миннезингеров отделяет от нас почти тысячелетие. Но благодаря переводам на русский язык, сделанным всего чуть более сорока лет назад, мы можем почувствовать всю их своеобразную силу и красоту. Эти переводы объединены в одной из книг серии «Библиотека всемирной литературы» (1984). Переводы сделаны со старофранцузского, провансальского, старонемецкого и баварского языков и диалектов».

Трубадуры и миннезингеры были не только поэты, музыканты и исполнители. Это были, прежде всего, рыцари из старинных знатных сословий, хотя, очень часто, из обедневших родов. Все они в разное время были участниками крестовых походов, о которых вы знаете из истории. То есть они были доблестными воинами, вассалами, в любой момент готовыми защищать честь и имя своего сеньора.

Стихи свои они посвящали не только теме верности и чести. Главное в их поэзии – любовь к Прекрасной Даме, Донне, Госпоже. Трубадуры и миннезингеры с таким совершенством описали чувство любви в своих стихах, что на все последующие века стали образцом для подражания. Они описали радости и муки любви, свидания и разлуку, любовь счастливую и безответную. С подлинным совершенством они раскрыли душу любящего рыцаря и, с не меньшим мастерством – любовь донны к своему рыцарю.

Добавим, что Татьяна Лаптева - преподаватель Псковского областного колледжа искусств, автор вокальных, инструментальных, хоровых произведений. Член Союза композиторов России. Ею созданы вокальные циклы на стихи Северянина, Бальмонта, Брюсова, Ахматовой, Пушкина, Лермонтова, Гиппиус, музыка к спектаклю по пьесе Мея «Псковитянка».

В постоянном творческом сотрудничестве с Татьяной Лаптевой находится пианистка, преподаватель Псковского областного колледжа искусств Валерия Дунюшкина.

Исполнительская биография этого дуэта насчитывает множество выступлений. В феврале 2016 года в библиотеке была представлена концертная литературно-музыкальная программа «Послания Музам».

Вход свободный.

ПОУНБ, 1 этаж, актовый зал.

Источник: Псковская Лента Новостей