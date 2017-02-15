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В учреждениях культуры Псковского района готовятся к масленичной неделе

16.02.2017 17:51 ПЛН, Псков

В обособленных подразделениях Псковского районного Центра культуры началась активная подготовка к масленичной неделе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, 25 и 26 февраля пройдут концертно-развлекательные и Масленичные гуляния, театрализованные представления, игры, аттракционы, масленичные угощения.

20 февраля, в день встречи Масленицы, народный самодеятельный фольклорный коллектив «Веретье» Тямшанского культурно-досугового центра примет участие в областном фольклорном фестивале «Масленичный разгуляй», который пройдет в Пскове.

В рамках фестивальной программы ансамбль примет участие:
- в концерте с программой «На блинах гадаем - судьбу свою узнаем»;
- в выставке «Масленичное чучело» (представят семь меленьких Масленок);
- в конкурсе масленичных угощений «Ой, блины, мои блины!» (семь блинов с разными начинками по кулинарным рецептам жителей сельского поселения «Тямшанская волость»).

Фестиваль начнется в 14.00 в Псковском областном колледже искусств (г. Псков, ул. Набат, 5). В этот же день в 17.00 в выставочном зале областного Центра народного творчества (ул. Некрасова, 10) откроется выставка масленичных сувениров.

Источник: Псковская Лента Новостей



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