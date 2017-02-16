Делегация Псковского района приняла участие в Дне Еврорегина в Пылве

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Путин уверен, что ушедшие в отставку главы регионов смогут реализовать себя на других участках работы9
Глава Фонда развития гражданского общества не видит оснований для прогнозов о новых отставках губернаторов9
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
Делегация Псковского района под председательством главы муниципалитета Владимира Лавренова приняла участие в мероприятиях Дня Еврорегина-2017, который прошел в городе Пылва (Эстония). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, в состав делегации вошли заместители главы районной администрации Лариса Григорьева, Святослав Колинко, творческие коллективы и мастера декоративно-прикладного творчества.
В рамках Дня Еврорегиона состоялся семинар по культуре, на котором определились цели приграничного культурного сотрудничества на 2017 - 2020.
Мастера Лариса Танцерева (Соловьвеский КДЦ) и Татьяна Кочева (Гдовский ЦДК) провели мастер-класс «Обереговая кукла «Колокольчик» и «Шерстяная живопись», познакомились с народным творчеством соседей из Латвии, Эстонии и приобрели новые навыки и идеи.
В концертном зале выступили музыкальные и танцевальные коллективы из Латвии, Эстонии, России. Россию на мероприятии представили творческие коллективы и исполнители Псковского района: народные самодеятельные коллективы «Журавушки» и «Вереница», хореографический ансамбль «Фиеста» и солистка Соловьевского КДЦ Людмила Карпова.
Источник: Псковская Лента Новостей