На Сретенскому балу соберется сегодня молодежь Пскова

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|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Дороги, которые нас выбираютПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Очередной выпуск «Диванной политики» хочется начать со слов поздравлений. По этому поводу ваш покорный слуга даже галстук напялил, чтобы подчеркнуть величие момента – жаль только, что...
Сретенский молодежный бал состоится сегодня, 19 февраля, в Городском культурном центре Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, бал приурочен к православному празднику Сретенья Господня и Дню Православной молодежи. Сретенье - это православный праздник, учрежденный в честь принесения младенца Иисуса в храм Господень на 40-ой день от рождения. Все православные верующие знают этот библейский сюжет. Сретенье буквально означает встречу с Господом, со светом знания, а название бала «Сретенский» символизирует встречу людей в атмосфере красивых манер, галантности, высокой культуры общения и взаимодействия в танце. Древняя арабская пословица гласит: «Танец начинается с манер».
Цель Сретенского бала - приобщение участников к традиционным культурным способам проведения праздничных мероприятий и содействию общения православной молодежи. На балу будет участвовать порядка 20 пар молодежи, они будут танцевать торжественный вальс и романтичный менуэт, кадриль и польку. Для ребят аккомпанировать будет музыкальный секстет Ильи Кричевского. Во время перерыва будут предложены литературный и игровой салоны и фотосессия. В перерывах бала ребята могут показать свои таланты в пении и декламировании стихов.
По окончании Сретенского бала в зал будут приглашены все гости для танцев с участниками бала.
Вход на бал свободный при условии соблюдения дресс-кода: девушкам полагаются платья ниже колена, желательно из материала не слишком ярких тонов. Прическа не должна закрывать шею. Для юношей требования еще проще – темные туфли, брюки и светлая рубашка, пиджак приветствуется.
Бал начнется в 18.00. Его организаторами выступают Псковский городской молодежный центр совместно с областным колледжем культуры им. Н. А. Римского-Корсакова и при поддержке управления культуры администрации города в Пскове.
Источник: Псковская Лента Новостей