На Сретенскому балу соберется сегодня молодежь Пскова

Сретенский молодежный бал состоится сегодня, 19 февраля, в Городском культурном центре Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, бал приурочен к православному празднику Сретенья Господня и Дню Православной молодежи. Сретенье - это православный праздник, учрежденный в честь принесения младенца Иисуса в храм Господень на 40-ой день от рождения. Все православные верующие знают этот библейский сюжет. Сретенье буквально означает встречу с Господом, со светом знания, а название бала «Сретенский» символизирует встречу людей в атмосфере красивых манер, галантности, высокой культуры общения и взаимодействия в танце. Древняя арабская пословица гласит: «Танец начинается с манер».

Цель Сретенского бала - приобщение участников к традиционным культурным способам проведения праздничных мероприятий и содействию общения православной молодежи. На балу будет участвовать порядка 20 пар молодежи, они будут танцевать торжественный вальс и романтичный менуэт, кадриль и польку. Для ребят аккомпанировать будет музыкальный секстет Ильи Кричевского. Во время перерыва будут предложены литературный и игровой салоны и фотосессия. В перерывах бала ребята могут показать свои таланты в пении и декламировании стихов.

По окончании Сретенского бала в зал будут приглашены все гости для танцев с участниками бала.

Вход на бал свободный при условии соблюдения дресс-кода: девушкам полагаются платья ниже колена, желательно из материала не слишком ярких тонов. Прическа не должна закрывать шею. Для юношей требования еще проще – темные туфли, брюки и светлая рубашка, пиджак приветствуется.

Бал начнется в 18.00. Его организаторами выступают Псковский городской молодежный центр совместно с областным колледжем культуры им. Н. А. Римского-Корсакова и при поддержке управления культуры администрации города в Пскове.

Источник: Псковская Лента Новостей