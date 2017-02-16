Ангелина Вовк о мультфильмах движения «Свое!»: Такие проекты дорогого стоят

15 февраля в Москве состоялась встреча участников съезда общероссийской организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» с членом координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей Алексеем Гусевым, директором департамента Государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Игорем Михеевым, директором ФГБУ «Росдетцентр» Алисой Крюковой и членом координационного Совета «НРА», известной телеведущей Ангелиной Вовк. Участники съезда обсудили вопросы, касающиеся участия родительской общественности в развитии российского движения школьников.

В мероприятии приняла участие депутат Псковской городской Думы, координатор движения «Свое!» Елена Полонская. Как она рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей, на круглом столе были затронуты темы, связанные с развитием российского детского телевидения, специальных познавательных и поучительных программ и мультфильмов.

Ангелина Вовк отметила, что одной из проблем при создании детских программ, познавательных мультфильмов является привлечение спонсорской помощи.

«Мы стараемся крупным бизнесменам, производителям объяснять: насколько важно для детей создание и формирование качественного, интересного, познавательного детского телевидения. Мы ведем большую работу по поиску меценатов, но, к сожалению, очень часто бизнес не видит в таких проектах заинтересованности и коммерческой отдачи. Даже на федеральном уровне порой очень сложно найти спонсоров, которые бы развивали детское телевидение и программы», - отметила известная телеведущая.

Елена Полонская рассказала участникам встречи о мультфильмах, создаваемых в рамках проекта «Псковские сокровища. Свое» общественного движения «Свое!». «Идея создания мультфильмов принадлежит депутату Государственной Думы Александру Козловскому, который считает, что очень важно прививать подрастающему поколению уважение и любовь к малой родине. Также Александр Козловский оказывает и материальную помощь в создании мультфильмов о псковском крае», - отметила псковичка.

По словам известной телеведущей, то, что в Псковской области благодаря общественному движению «Свое!» создаются такие проекты, а местные производители готовы оказывать им финансовую поддержку - это дорогого стоит в наше время.

Алексей Гусев предложил руководству движения «Свое!» стать партнером Национальной родительской ассоциации, а мультфильмы общественного движения выложить на официальном сайте организации, чтобы распространить псковский опыт на другие регионы России.

Напомним, что инициатива создания общественного движения «Свое!» принадлежит депутату Госдумы Александру Козловскому. Первый мультфильм в рамках проекта движение «Свое!» вышел осенью прошлого года и был посвящен городу Пскову. В настоящее время готовится второй мультфильм, посвященный Великим Лукам.

Источник: Псковская Лента Новостей